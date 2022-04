Klinik darf Parkhaus bauen

Agatharied

Von Sebastian Grauvogl schließen

Der Gemeinderat Hausham hat dem Bauantrag des Landkreises für das neue Parkhaus am Krankenhaus Agatharied zugestimmt.

Hausham – Die baulichen Vorbereitungen laufen schon seit Längerem, jetzt ist auch planerisch alles angerichtet. Der Haushamer Gemeinderat hat dem Bauantrag des Landkreises für das neue Parkhaus am Krankenhaus Agatharied einstimmig sein Einvernehmen erteilt. Diskussionen im Gremium gab es dabei nicht, wohl aber einige Nachfragen zum in dieser Detailtiefe erstmals öffentlich vorgelegten Entwurf.

Den stellte Bauamtsleiterin Petra Sperl zu Beginn in Auszügen vor. Je nach Höhenlage werde das Parkdeck über vier bis fünf Vollgeschosse verfügen und dabei Wandhöhen von 12,45 Meter im Westen und 16,85 Meter im Osten aufweisen. Durch entsprechende Freiflächengestaltung in Richtung Bergerhofweg werde sich die sichtbare Wandhöhe aber auch im Osten auf rund 13 Meter beschränken. Das Flachdach des dreischiffigen Gebäudes werde begrünt, die aufgeständerte Photovoltaikanlage verschwinde optisch hinter der umlaufenden Attika.

Das Parkhaus selbst werde als offene Stahlkonstruktion errichtet, die vier außen liegenden Treppenhäuser in Massivbauweise. Die Ein- und Ausfahrt für die Mitarbeiterparkplätze befinde sich an der Nordwestseite des Hauses (Sankt-Agatha-Straße), Besucher müssten die Ostseite ansteuern (Einfahrt im Südosten, Ausfahrt auf den Bergerhofweg im Nordosten). Insgesamt 808 Autos sollen auf einer Bruttogrundfläche von rund 20 700 Quadratmeter Platz finden. Ferner seien zehn Motorradstellplätze und zehn Radabstellplätze vorgesehen. Sämtliche Fassaden würden mit Kletterpflanzen begrünt, schloss Sperl ihren Vortrag. Alles in allem entspreche der Bauantrag also den Vorgaben im Bebauungsplan.

Ein paar Fragen hatten die Gemeinderäte trotzdem noch. So fragte Georg Eham (Parteilos), ob es nicht besser wäre, die Zufahrt für die Besucher an der Vorderseite des Parkhauses anzulegen und die für die Mitarbeiter hinten. „Die Bediensteten kennen sich doch besser aus.“ Die aktuelle Planung würde eher für Verwirrung sorgen. Sperl verwies auf das vom Landkreis geplante Parkleitsystem, das die Orientierung erleichtern solle. Zudem seien die beiden Bereiche baulich voneinander getrennt, man könne also die Zufahrten nicht einfach umdrehen.

Harda von Poser (Grüne) erkundigte sich nach der Breite der Stellplätze. Die sei auf dem bestehenden Parkplatz sehr knapp bemessen, was das Ein- und Aussteigen erschwere. Sperl erklärte, dass die Parkplätze im neuen Parkhaus je 2,50 Meter breit sein werden.

Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) versprach, die Anmerkungen aus dem Gremium ans Landratsamt weiterzureichen.

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.