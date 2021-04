Krankenhaus Agatharied kommt an Kapazitätsgrenzen

Agatharied – Das Krankenhaus Agatharied kommt an seine Grenzen: Fünf Covid-19-Patienten liegen derzeit auf der Intensivstation, vier von ihnen müssen invasiv beamtet werden.

„Unsere Personalkapazitäten und die Belegungskalkulation erlauben eine Unterbringung von maximal sechs Covid-19-Patienten auf der Intensivstation“, teilte Pressesprecherin Melanie Speicher auf Nachfrage mit.

Bis zu diesem Maße könnten die OP-Säle weiter betrieben werden – wenn auch nur mit einem schon jetzt stark reduzierten Operationsprogramm. Bei dringenden, planbaren Eingriffen werde bei der Einbestellung berücksichtigt, ob im Anschluss eine intensivmedizinische Versorgung notwendig sei. Pro Tag könne derzeit nur einer dieser Patienten operiert werden.

Notfallversorgung

Vor Ostern hatte die Klinik nur einen Covid-Patienten auf der Intensivstation. Der Anstieg auf fünf liegt laut Speicher an den steigenden Infektionszahlen insgesamt: „Mit dem Anstieg der Covid-19-Fälle in der Region steigt auch die Zahl der Fälle, die eine intensivmedizinische Versorgung brauchen.“ Allerdings lasse sich aus der Inzidenz keine Prognose für die Auslastung der Intensivstation ableiten: „Das Testverhalten hat sich verändert, dazu kommen die unterschiedlichen Mutationen.“ Ein Großteil der Risikogruppen sei bereits geimpft. „Ob es vermehrt zu schweren Verläufen kommt oder ob zwar die Zahl der Neuinfektionen steigt, dies sich aber in überschaubarem Maße auf das Krankenhaus auswirkt, bleibt abzuwarten.“ Für den Fall eines weiteren Anstiegs hat das Krankenhaus einen Ausweichplan erarbeitet. Eine Normalstation könnte dann zur Intensivbehandlung umfunktioniert werden. Bereits im vergangenen Sommer hat die Klinik die dafür notwendigen technischen Vorkehrungen getroffen. „Trotz der angespannten Situation ist die Notfallversorgung jederzeit gesichert“, betont Speicher.

Inzidenz

Das Landratsamt ist über das Plus von 35 Neuinfektionen am Donnerstag nicht überrascht: „Über die Feiertage wurde weniger getestet, viele Praxen und Apotheken waren geschlossen“, teilte die Behörde mit. Das Contact Tracing Team sei dabei, die Kontakte nachzuvollziehen. Bisher scheint es sich weiter um ein diffuses Infektionsgeschehen zu handeln.