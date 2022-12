Krankenhaus Agatharied lockert Besuchsregeln

Das Krankenhaus Agatharied lockert an den Feiertagen die Besuchsregeln © archiv tp

Patienten im Krankenhaus können an den kommenden Feiertage länger als bisher Besucher empfangen. Doch es gelten weiterhin einige Regeln.

An den bevorstehenden Feiertagen lockert das Krankenhaus Agatharied seine Besuchszeiten. An Weihnachten und über Neujahr können Patienten im Krankenhaus Agatharied von 11 bis 17 Uhr Besuch empfangen. Folgende Regelungen bittet das Krankenhaus zu beachten: Diese Besucherregelung gilt ausschließlich für die Zeit vom 24. bis zum 26. Dezember sowie über Neujahr vom 31. Dezember bis 2. Januar. Ein Patient kann maximal von zwei Personen an einem Tag besucht werden. Jeder Besucher muss einen aktuellen Corona-Test vorlegen. Während dieser Feiertage werden auch aktuelle negative Selbsttests und aktuelle negative Tests einer anderen Gesundheitseinrichtung akzeptiert.

Zum Schutz der Patienten appelliert das Krankenhaus aber an die Vernunft der Besucher und bittet um einen offiziellen Nachweis eines Testzentrums. Das Testzentrum Miesbach hat an Weihnachten, 24./25./26. Dezember, von 10 bis 11 Uhr geöffnet. Besucher des Krankenhauses müssen während ihres Aufenthalts im Haus eine FFP2-Maske tragen. Dies gilt auch im Patientenzimmer. Sie werden außerdem gebeten, zu ihrem eigenen und zum Schutz der Patienten, die gültigen Hygieneregeln einzuhalten. Dazu zählen Abstand halten, Nies-Etikette beachten, eine regelmäßige Händedesinfektion und das Patientenzimmer immer wieder zu lüften. Besuche erfolgen grundsätzlich auf eigenes Risiko.

Krisendienst rund um die Uhr erreichbar

Abseits des Krankenhauses schlagen Ukraine-Krieg, Energiekrise, steigende Preise und die emotionalen Folgen der Pandemie vielen aufs Gemüt. Menschen, die an den Feiertagen in eine seelische Notlage geraten, unterstützt der Krisendienst Psychiatrie Oberbayern. Auch die mobilen Einsatzteams sind rund um die Uhr in Rufbereitschaft, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Ängste, Einsamkeit, seelische und körperliche gesundheitliche Folgen sowie persönliche Verluste sind zurzeit allgegenwärtig“, weiß Dr. Petra Brandmaier, ärztliche Leiterin der Krisendienst-Leitstelle. Krisenhafte Zuspitzungen und das Gefühl, es nicht mehr schaffen zu können, seien „gut nachvollziehbar“. Brandmaier appelliert deshalb an alle Menschen, die in eine Krise geraten, ohne Scheu das Hilfsangebot anzunehmen.



Ein offenes Ohr haben die Mitarbeiter auch für Angehörige und Personen aus dem sozialen Umfeld belasteter Menschen. Die Statistik des Krisendienstes zeigt, dass an Weihnachten und zwischen den Jahren seelische Krisen verstärkt auftreten können. Oft entlastet bereits das sortierende Gespräch am Telefon. In akuten Notfällen führen mobile Einsatzteams Hausbesuche durch, um die Betroffenen zu stabilisieren. „Wir wollen Halt geben und helfen, gemeinsam gute Wege aus der Krise zu finden“, sagt die Gebietskoordinatorin für den Landkreis, Anna Moosheimer.

Die Leitstelle ist unter der Rufnummer 0800 / 6 55 30 00 rund um die Uhr erreichbar.