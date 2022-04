Krankenhaus Agatharied lockert Corona-Regeln: Besuche sind wieder erlaubt

Von: Sebastian Grauvogl

Ringt um Normalität: Das Krankenhaus Agatharied leidet noch immer unter den Einschränkungen der Pandemie. © Thomas Plettenberg

Endlich sind die Lockerungen der Corona-Regeln auch im Krankenhaus Agatharied angekommen. Die Klinik gibt bekannt, dass Besuche wieder erlaubt sind. Die Testpflicht bleibt aber bestehen.

Landkreis – Im Zuge der allgemeinen Lockerungsmaßnahmen und mit Abnehmen der Omikron-Welle erleichtert auch das Krankenhaus Agatharied ab Montag, 2. Mai, den Besuch von Patienten. Das strikte Besuchsverbot wird grundsätzlich aufgehoben – jedoch gelten einige Einschränkungen, um den Schutz der Patientinnen und Patienten sowie des Personals zu gewährleisten, teilt die Klinik mit. Denn nach wie vor sind die Inzidenzen im Landkreis hoch.

Erlaubt ist ab Montag ein Besucher pro Patient und Tag. Er darf während der Besuchszeiten von 15 bis 19 Uhr eine Stunde bleiben. Letzter Einlass ist um 18 Uhr. Die Besucher müssen einen offiziellen negativen Antigen-Schnelltest mitbringen, der maximal 24 Stunden alt sei darf, und sie müssen selbst symptomfrei sein. Eine Testung im Krankenhaus ist nicht möglich. Im gesamten Bereich der Klinik und für die gesamte Besuchsdauer gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Bei Patienten auf den Covid-Stationen ist kein Besuch möglich.

Ausnahme bleiben möglich

Zusätzlich gelten weiterhin folgende Ausnahmeregelungen: In Absprache mit der jeweiligen Station sind weiterhin immer Besuche von Sterbenden, Schwerstkranken, Dementen und Kindern erlaubt sowie in Ausnahmefällen auch bei bestimmten sozialen Indikationen. Die Begleitung der werdenden Mütter in den Kreißsaal und der Besuch neugeborener Babys durch ihre Väter ist weiterhin möglich – nach Absprache mit den zuständigen Ansprechpartnern in der Geburtshilfe auch zeitlich flexibel.

