Mit den Klinikclowns auf Visite: Berührende Begegnungen im Krankenhaus

Weihnachten im Krankenhaus: Kein schöner Gedanke. Nicht fürs Personal, und noch weniger für die Patienten. Doch es gibt jemanden, der sie zum Lachen bringt: die Klinikclowns.

Agatharied – Lupino kann es kaum erwarten. Wie ein Gummiball hüpft er hinter Lala auf und ab. „Ich will auch schauen“, ruft er voller Vorfreude, während kleine Schokoladennikoläuse und Herzchenluftballons aus den Taschen seines weißen Arztkittels purzeln. Dann endlich lässt ihn seine Clown-Kollegin ins Zimmer, wo zwei kleine Patienten – Hansi und Jacques – mit großen Augen neben ihren freudestrahlenden Mamas in den Betten sitzen. Jacques’ Mutter knipst gleich mal ein Erinnerungsfoto vom Überraschungsbesuch mit den roten Knubbelnasen.

Dem Zauber der Klinikclowns kann sich im Krankenhaus Agatharied niemand entziehen. Egal ob auf der Kinderstation, in der Neurologie, Geriatrie oder sogar der Palliativstation: Sobald die gut gelaunten und bisweilen auch liebenswert tollpatschigen Gestalten in ihren bunten Klamotten über den Gang spazieren oder in die Zimmer spähen, öffnen sich die Herzen der Patienten.

Ärzte und Pfleger sind begeistert

Und des Personals, wie Andrea Schöner als Leiterin des Intermediate Care-Bereichs schmunzelnd anfügt. „Man kommt ihnen einfach nicht aus, und das ist gut so.“ Davon ist auch Professor Stefan Lorenzl, Chefarzt der Neurologie im Kreiskrankenhaus, überzeugt. Gerade bei Patienten, die über die Sprache nicht mehr kommunizieren können, könne der Wechsel auf die Gefühlsebene fast schon kleine medizinische Wunder bewirken. „Die Klinikclowns öffnen die emotionalen Poren und schaffen etwas, das uns bei der Visite kaum möglich ist.“ Ein Klima der Geborgenheit, das viele Patienten an ihre Kindheit erinnert. Gerade zur Weihnachtszeit ein echter Segen.

Auch für Hansi und Jacques. Die beiden Buben amüsieren sich köstlich, als Lupino ihnen seine rote Nase als Tomate anpreist, um sie dann mit den Händen zu „Ketchup“ zu zerdrücken. Stolz zeigt er den imaginären Matsch mit ausgestrecktem Arm im Zimmer herum. So mitreißend, dass sogar die lachenden Mamas mit gerümpfter Nase vor der leeren Hand zurückweichen.

Sensibilität ist der Schlüssel

„Wir beziehen jeden mit ein“, erklärt „Prof. Dr. Lupino Valentino“, als er zwischen den Patientenbesuchen kurz seine rote Nase absetzt und sich für ein paar Minuten zurück in Luitpold Klassen (58) aus Traunstein verwandelt. Doch mit plumpem Klamauk hat ein Klinikclown wie er wenig am Hut. Achtsamkeit und Sensibilität sind die Erfolgsfaktoren, die Lupino und „Lala Schubidu“ (Nicole Wagner, 48, Schauspielerin aus Kempten) die Türen öffnen. Sie platzen nie in ein Zimmer hinein, vor allem nicht auf der Kinderstation.

So bläst Lala behutsam ein paar Seifenblasen durch den Türspalt, um ein ängstlich dreinschauendes Mädchen nicht zu verunsichern. Erst als ein vorsichtiges Lächeln seinen Mund umspielt, trippelt die Clownin auf Zehenspitzen ans Bett und überreicht der fast schon Freudentränen lachenden Mama eine Luftballonfigur in Form eines Weihnachtssterns.

Lesen Sie auch: Organspenden: Krankenhaus Agatharied setzt auf Aufklärung

Auch Erwachsene lieben die Clowns

Im Zimmer von Rosemarie Fichtl auf der Neurologie ist die Stimmung schon aufgetaut, als Lupino und seine Kollegin „Dr. Ottilie Genusswurzel“ (Alexandra Hartmann, 47, Krankenschwester aus Aschau), durch den Türspalt lugen. Die 78-jährige Haushamerin begrüßt die Clowns mit einem verschmitzten Lächeln. Fast wirkt es so, als würden sich die drei seit Langem kennen. Tatsächlich ist es der erste Besuch der Rotnasen bei der Patientin. Die ist zwar von ihren Bestrahlungen noch ziemlich mitgenommen, aber trotzdem um keinen Spruch verlegen. „Du kommst mir vor wie ein Preuß“, feixt sie in Richtung Lupino. „Die tragen auch immer die Handtascherl ihrer Frauen.“ Otti nimmt den Ball gern auf. „Der Lupino lebt seit Jahren aus meiner Handtasche.“

Lesen Sie auch: Nur Schwindel oder doch Schlaganfall? Videobrille soll Diagnose erleichtern

Dann mimen die beiden Clowns einen Zwoagsang und geben ein zweistimmiges „Traunsteiner Gute-Besserungs-Liadl“ zum Besten. Zum Schluss spielt Ottis Handtasche nochmals ihre große Stärke aus. Lupino zieht einen kleinen Luftballon in Herzform heraus – selbstverständlich in Fichtls Lieblingsfarbe Gelb. Den streift er der 78-Jährigen vorsichtig über den kleinen Finger. „Wenn wir wiederkommen, wollen wir euch hier nicht mehr sehen“, sagen die Klinikclowns schmunzelnd zu Fichtl und ihrer Zimmergenossin.

Ein gut gemeinter Wunsch. Denn eines, wissen die beiden bunten Besucher, können selbst sie nicht ersetzen: ein Weihnachtsfest daheim. Das erste Geschenk haben sie den Patienten aber schon gebracht: den Zauber des Lachens. Ansteckend, aber dafür richtig gesund.

sg