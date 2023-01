Krankenhaus Agatharied: Patientin greift Polizisten an - Beamte „außer Gefecht“

Von: Jonas Napiletzki

Eine 22-Jährige aus Chemnitz hat Beamte der Polizeiinspektion Miesbach im Krankenhaus angegriffen (Symbolbild). © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei einem Angriff im Krankenhaus Agatharied hat eine aggressive Patienten zwei Polizisten außer Gefecht gesetzt. Sie wurde in die psychiatrische Abteilung eingewiesen.

Agatharied - Ein 59-jähriger Polizeihauptkommissar aus Hausham und dessen 25-jährige Kollegin aus Miesbach sind bei einem Angriff im Krankenhaus Agatharied am späten Mittwochabend, 28. Dezember, verletzt worden. Zuvor hatte gegen 21.30 Uhr eine Ärztin des Krankenhauses bei der Polizei Miesbach angerufen. Eine Patientin wolle sich keiner weiteren Behandlung unterziehen und das Krankenhaus verlassen, obwohl das der Zustand nicht erlaube, teilte die Ärztin den Beamten mit. Die Patientin irre noch im Krankenhaus umher.

Die Beamten wussten zu diesem Zeitpunkt nicht, dass die Patientin am Nachmittag mit einer Misch-Intoxikation ins Krankenhaus kam und da schon angedeutet haben muss, dass sie auf Polizeibeamte losgehen würde. Noch bevor sie das Krankenhaus erreichten, schlug die 22-jährige in Chemnitz lebende Schreinerin vier Feuermelder ein und löste somit einen Einsatz der Feuerwehr aus, berichtet ein Sprecher der Polizei.

Im Krankenhaus angekommen, konnten die Beamten die wenig bekleidete Patientin, verfolgt von einem Sicherheitsmitarbeiter, im Foyer feststellen. Höflich angesprochen teilte sie mit, dass sie mit der Behandlung im Krankenhaus nicht einverstanden sei und das Krankenhaus verlassen wolle. Sie habe die Feuermelder eingeschlagen um das Erscheinen der Polizei zu erzwingen.

Patientin schlägt Polizisten unvermittelt gegen Kopf

Sie wirkte aufgebracht, jedoch auf den ersten Blick nicht unter dem Einfluss von Betäubungsmittel oder Alkohol stehend. Die Beamten willigten ihrem Wunsch ein, das Krankenhaus verlassen zu können, wenn sie von ihren Verwandten im nördlichen Landkreis abgeholt werden würde. Sie solle sich doch zunächst noch einmal in der Notaufnahme untersuchen zu lassen. Sie stimmte zu. In der Notaufnahme war sie dann aber doch nicht mehr bereit, sich vom Arzt untersuchen zu lassen und lief wieder in Richtung Foyer davon, der Hauptkommissar folgte ihr und bat sie stehen zu bleiben. Dessen Kollegin war noch kurz in der Notaufnahme mit dem Erheben der Personalien beschäftigt.

Gegen 22 Uhr blieb die 185 Zentimeter große Patientin stehen, drehte sich um und schlug dem Polizeihauptkommissar mit einem ausholenden Faustschlag auf den linken Hinterkopf. Vom Schlag überrascht und leicht benommen, konnte sich der Beamte nicht vor dem zweiten Schlag auf seinen Kopf schützen. „Letztlich gelang es ihm, an ihren Hals zu springen und sie mit der mittlerweile hinzugekommenen Kollegin zu Boden zu bringen“, schildert der Sprecher der Polizei. Dort hatten die Beamten alle Mühe, die gut über 100 Kilogramm schwere Person unter Kontrolle zu halten. Sie konnten noch nicht einmal die Dienststelle um weitere Hilfe verständigen. Sie mussten sich unter anderem als „Nazischweine, Wichser, Fotze und Bullenschweine“ beleidigen lassen.

Die Polizei würde sie nur angreifen, weil sie dunkle Hautfarbe habe und afrikanischer Abstammung sei, so die Behauptung der Patientin. Die Feuerwehrmänner der Feuerwehr Hausham boten ihre Hilfe an und wurden verpflichtet, bei der Fixierung der Patientin, nötigenfalls mit Gewalt, zu helfen. Die Patientin deutete an, sich ruhig zu verhalten, wenn sie von der Polizei losgelassen werden würde. Sie räumte auch mehrfach ein, den Beamten gezielt angegangen zu sein um ihn schwer zu verletzten.

Feuerwehrmann wird in die Hand gebissen

Letztlich ließ ihre Kooperationsbereitschaft jedoch auch gegenüber der Feuerwehr nach und biss einem Feuerwehrmann in die Hand. Sie wurde mit vereinten Kräften in die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses verbracht und dort eingewiesen. Auf der Station angekommen, schaffte sie es, obwohl Vorkehrungen getroffen wurden, dem Polizeihauptkommissar noch ins Gesicht zu spucken, bis sie dann schlussendlich fixiert in einem Zimmer untergebracht wurde.

Für die beiden Beamten war damit der Dienst beendet. Sie waren nicht mehr einsatzfähig und die Polizeiinspektion Miesbach wortwörtlich außer Gefecht. Die weiteren Einsätze übernahmen die Nachbardienststellen und neue Beamte. Der Polizeihauptkommissar erlitt eine Schädel- und eine Brustprellung. Die Polizeiobermeisterin erlitt eine Knieverletzung am linken Bein. „Die zu erwartende Strafe dürfte für die junge Frau erheblich sein, da sie bereit mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Hinzu kommen zivilrechtliche Klagen der verletzten Beamten“, erklärt der Sprecher weiter.

