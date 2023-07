Landkreis verkleinert geplantes Klinik-Parkhaus: Kritik im Gemeinderat Hausham

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Eine neue Stellplatzberechnung hat der Landkreis auf Basis eines Gutachtens für das Klinikareal vorgelegt. © Thomas Plettenberg

Das Krankenhaus Agatharied hat seine Planungen an die aktuelle Unsicherheit im Kliniksektor angepasst. Im Gemeinderat sorgte die reduzierte Stellplatzzahl im Parkhaus aber für Kritik.

Hausham – Das aktuelle „Drama in der Gesundheitspolitik“ nannte Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) als einen der Hauptgründe für die veränderte Strategie des Krankenhauses Agatharied. Die Folgen hatte der Haushamer Gemeinderat nun in Form eines überarbeiteten Bebauungsplanentwurfs auf dem Tisch bekommen: Auf Basis eines Gutachtens hatte der Landkreis eine neue Stellplatzberechnung für das Klinikareal vorgelegt. Wie Haushams Bauamtsleiterin Petra Sperl erklärte, soll das geplante neue Parkhaus nur noch Platz für 639 statt wie im ursprünglichen und bereits genehmigten Bauantrag vorgesehen mehr als 800 Autos bieten. „Damit wird es eine Etage niedriger.“

Damit verändert sich auch die Gesamtzahl der Parkplätze rund um das Krankenhaus. War in der ersten Version – die noch ein Wachstum des Klinikums von 1200 auf 1500 Mitarbeiter und von 350 auf 500 Betten zugrundegelegt hatte – von 1050 Stellplätzen die Rede, sind es in der neuen Fassung nun 1013.

Neben besagtem Parkhaus mit 639 Plätzen sollen wie bisher 214 im Außenbereich, aber nur noch 160 in der dann sanierten Tiefgarage nachgewiesen werden. Zum Vergleich: Im Bestand umfasst die Tiefgarage 240 Plätze, der Hauptparkplatz (zukünftige Parkhausfläche) 257 und der Interimsparkplatz 284. Zusammen mit dem Außenareal also 995. In die Festsetzungen des geänderten Bebauungsplans hat die Bauamtsleiterin deshalb eine Mindestzahl von 990 Parkplätzen geschrieben, wobei der zurückzubauende Interimsparkplatz dann eben vom neuen Parkhaus kompensiert wird.

Landkreis-Gutachten geht von noch weniger Stellplatzbedarf aus

Das vom Landkreis beauftragte Gutachten vom Oktober 2022 gehe derweil nur von einem Bedarf von 877 Stellplätzen aus, fügte Sperl an. Den von ihr gewählten Puffer habe sie aber unter anderem mit dem in einem zweiten Bebauungsplanverfahren befindlichen Neubau von bis zu 100 Mitarbeiterwohnungen auf dem Krankenhausareal begründet. Zwar sei für diese eine eigene Tiefgarage geplant, aber die Bewohner würden ja auch mal Besucher empfangen.

Einige Gemeinderäte konnten sich dennoch nicht mit dem abgespeckten Parkhaus anfreunden. Trotz eines mehrere Millionen Euro teuren Neubaus würde sich die Stellplatzzahl im Vergleich zum Bestand kaum erhöhen, kritisierte etwa Tom Leidgschwendner (CSU) und plädierte dafür, zumindest den Interimsparkplatz auch nach Eröffnung des Parkhauses in Betrieb zu lassen. „Sonst haben wir wieder keinen Puffer.“ Auch Thomas Danzer (SPD) wollte nicht an der ursprünglichen Dimension des Parkdecks rütteln lassen. Lieber sollte man die im Außenbereich verstreuten Stellplätze abschaffen, um die Aufenthaltsqualität für die Patienten zu erhöhen. „Ich bleibe bei der großen Lösung“, betonte Michael Ertl (SPD). „Sonst kommen wir schnell wieder in Kalamitäten“, ergänzte Fraktionskollege Peter Wagner. Georg Eham (Parteilos) schloss sich dem an, während Johann Harraßer (FWG) wissen wollte, ob die Gemeinde hier nicht den Wunsch nach einem geringeren Flächenverbrauch als Hebel für ein größeres Parkhaus ansetzen könnte.

„Sämtliche baurechtlichen Spielräume ausgeschöpft“

Bürgermeister und Bauamtsleiterin wollten dem Gremium keine falschen Hoffnungen machen. Man habe sämtliche baurechtlichen Spielräume ausgeschöpft. In den Verwaltungsrat der Klinik weitergeben wird Zangenfeind aber die Bitte von Harda von Poser und Katharina Stiller (beide Grüne), noch mehr für die Nutzung von ÖPNV und Rad durch die Mitarbeiter zu tun.

Die Billigung des Bebauungsplanentwurfs und dessen öffentliche Auslegung beschlossen die Gemeinderäte am Ende mit 11:7-Stimmen.

sg