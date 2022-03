Krankenhaus Agatharied: Verschobene Behandlungen führen zu Notfällen

Von: Christian Masengarb

Krankenhaus Agatharied: Verschobene Behandlungen führen zu Notfällen © Thomas Plettenberg

Viele Patienten, deren Behandlungen während der Corona-Pandemie zurückgestellten wurden, landen nun als Notfälle im Krankenhaus Agatharied. Das Problem dürfte sich verschlimmern.

Landkreis – Das Krankenhaus Agatharied hat in einer Pressemeldung bestätigt, dass wegen der Corona-Pandemie aufgeschobene Behandlungen für die betroffenen Patienten teils ernste Folge haben: Der Rettungsdienst habe in letzter Zeit „außergewöhnlich viele“ Menschen in die Notaufnahme eingeliefert, deren Therapien wegen der Pandemie zurückgestellt worden waren. Dass ihnen nicht schon vor Monaten geholfen wurde, bringt sie nun in Gefahr.

Weiter können nicht alle Patienten ausreichend behandelt werden

Dr. Ulrike Witt, leitende Oberärztin der Akut- und Notfallmedizin, sagt, auch weiterhin erhalte nicht jeder Patient im Landkreis die Versorgung, die er benötigt. „Das stimmt mich nachdenklich und traurig.“ Patienten, die keine schweren Erkrankungen haben, wegen ihres schlechten Allgemeinzustands und Schmerzen aber eine stationäre Abklärung bräuchten, könnten weiter wegen fehlender Betten nicht behandelt werden. Das Problem nehme sogar zu.

Wegen der anstehenden Lockerungen der Maßnahmen blickt die Klinik außerdem mit „größter Sorge“ nach vorn: Die Infektionszahlen dürften im Landkreis steigen, was die Belastung des Krankenhauses verstärke.

Wichtig zur Einordnung dieser Aussagen ist: Zwar ist die Inzidenz im Landkreis Miesbach in den vergangenen Wochen gesunken. Im Landkreis und der Stadt Rosenheim, die zusammen mehr als dreimal so viele Einwohner haben wie der Landkreis Miesbach und mit ihm einen Rettungszweckverband bilden, ist sie aber über 2500 gestiegen. Da Patienten ohne Weiteres innerhalb des Zweckverbands verlegt werden können, belasten die Inzidenzen in Rosenheim auch die Klinik in Agatharied. Zudem bleibt die Frage, wie lange sich der Landkreis Miesbach dem bundesweiten Trend widersetzt. In den vergangenen sechs Tagen sind die Fallzahlen auch hier um fast die Hälfte gestiegen.

„Große Sorge“ vor steigender Inzidenz durch Lockerungen

Setzt sich dieser Anstieg fort, muss das Krankenhaus seine Kapazitäten für Nicht-Covid-Patienten wohl weiter begrenzen. Dafür nennt die Klinik drei Gründe: Erstens erhöhten mehr Erkrankungen die Zahl jener Patienten, die wegen Corona eingeliefert werden. Zweitens erhöhten sie den Anteil derer, die wegen anderer Leiden in die Klinik kommen und positiv sind oder dort positiv getestet werden. Drittens führten sie zu mehr Personalausfällen.

Die Folge seien mehr Stress durch Schleusen und Schutzausrüstung, mehr Betten der Kinder-, Geburtshilflichen-, Überwachungs- und Intensivstationen, die für Corona-Kranke vorgehalten werden, und weniger Angestellte, die die wachsenden Belastungen auffangen. Um Patienten weiter gut versorgen zu können, müsse die Klinik dann Kapazitäten einschränken.

Schwierig sei die Personalplanung aber bereits jetzt. Aktuell seien zeitgleich stets 70 bis 100 Angestellte erkrankt. Gleichzeitig drängten Pandemiestress und Impfpflicht für medizinische Einrichtungen immer mehr Angestellte in andere Berufe. Der Personalmangel habe sich dadurch deutlich verschlimmert. Zeitweise habe das Krankenhaus halbe Stationen schließen müssen. Höhere Inzidenzen würden die Lage weiter zuspitzen.

Trotz allem garantiert Notärztin Witt: Die Versorgung lebensgefährlicher Notfälle sei in Agatharied zu jeder Zeit gewährleistet. Gleiches gelte für die Sicherheit jedes Patienten im Krankenhaus. Das Problem, das wird aus den Aussagen deutlich, sind zunehmend jene Kranke, die es gar nicht erst in die Klinik schaffen.