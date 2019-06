Umstrittener Kreisel-Bau in Agatharied: Bürgermeister von Entlastung überzeugt

Sechs Monate Bauzeit. Für einen Kreisel, der das Stauproblem in Agatharied nicht wirklich löst. Oder etwa doch? Das haben wir Bürgermeister Jens Zangenfeind gefragt.

Agatharied – Am Montag, 3. Juni, geht’s los. Dann startet der Bau des neuen Kreisverkehrs an der Kreuzung B 307/MB 8 in Agatharied. Sechs Monate wird die Baustelle an dieser Hauptverkehrsader zwischen Miesbach und Schliersee dauern. Für die Autofahrer auf dieser Verbindungsachse bedeutet das noch mehr Stau und Verkehrsbehinderungen – und viele fragen sich, ob sich dadurch wirklich etwas verbessert. Im Interview erklärt Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind die Bedeutung des neuen Kreisverkehrs, woran Alternativen scheitern und wie doch noch Entlastung geschaffen werden kann.

Herr Zangenfeind, sechs Monate Verkehrsbelastung und Lärm durch diese Großbaustelle. Was wird der neue Kreisverkehr an der Oberen Tiefenbachstraße bringen?

Jens Zangenfeind: Wir hoffen, dass der Verkehr dadurch besser fließen wird. Wir hatten schon zu Zeiten des ehemaligen Alpengroßmarkts dort eine katastrophale Verkehrssituation. zu bestimmten Zeiten war das Abbiegen von der Kreisstraße MB 8 nach links auf die Bundesstraße nicht mehr möglich, weil der Verkehr auf der B 307 zu dicht war. Und dieser Bereich wird immer belebter.

Inwiefern?

Jens Zangenfeind: Die Firma Moralt mit bis zu 40 Mitarbeitern, die neuen Märkte Lidl und Edeka, Lantenhammer und all die anderen, sie bescheren uns wachsende Besucherzahlen. Und wir stehen auch bei diesen Firmen in der Pflicht: Sie lassen sich hier nieder, aber dafür wir müssen das Verkehrsproblem lösen. Denn das ist letztlich kundenschädlich.

„Im Vergleich zur Ampel ist der Kreisverkehr besser geeignet“

Wenn man sich Online-Kommentare unserer Leser ansieht, stellt man fest, dass einige die Wirkung des neuen Kreisverkehrs anzweifeln. Sind Sie vom Kreisel überzeugt?

Jens Zangenfeind: Ja, das bin ich. Wir waren nicht überzeugt, als das Staatliche Bauamt Rosenheim anfangs eine Ampellösung vorgeschlagen hatte. Da hatten wir Zweifel, dass das den Verkehr beschleunigen kann. Zum Kreisverkehr gab es dann Verkehrszählungen und Fachgutachten, um Varianten zu prüfen. Der Vergleich zwischen Ampel und Kreisverkehr hat aber gezeigt, dass letzterer am besten geeignet ist, den Verkehr zum Laufen zu bringen. Ganz ehrlich: Sonst würde niemand dafür 1,7 Millionen Euro ausgeben.

Das Allheilmittel ist der Kreisverkehr dennoch nicht, oder?

Jens Zangenfeind: Nein, es wird weiter Verkehrsspitzen geben wie beispielsweise am Samstagvormittag.

„Eine Enteignung ist nicht der Weg, den die Gemeinde gehen will“

Zumal die Hauptursache für den täglichen Stau ja die Ampeln an der Schlierachbrücke sind.

Jens Zangenfeind: Ja. Es gab sogar Überlegungen, vom Kreisel eine Abzweigung als Umgehung rüber zum Kieswerk an der Fehnbachstraße, der MB 28, anzulegen. Das würde die Ortsdurchfahrt spürbar entlasten, aber es wäre ein sehr großer Eingriff in die Landschaft. Wir müssten die Bahnstrecke wegen einer möglichen Elektrifizierung in sechs, sieben Metern Höhe überbrücken. Die Anwohner haben das kritisch gesehen. Die Straße müsste dann auch auf einem sechs, sieben Meter hohen Wall weiterverlaufen. Da gab es klare Absagen für einen Grunderwerb. Das könnten wir nur mit einer Enteignung lösen, aber das ist ein Weg, den wir als Gemeinde nicht gehen wollen und nicht gehen werden.

Da ist der Kreisverkehr gewissermaßen die kleine Lösung.

Jens Zangenfeind: Ja. Wir wollen, dass es jetzt mal losgeht. Lange hat sich ja nichts bewegt. Wir bauen jetzt den Kreisverkehr und suchen dann nach einer Lösung für die Schlierachbrücke. Theoretisch wäre die Querverbindung rüber zur Fehnbachstraße weiterhin immer noch möglich. Was ich damit sagen will: Mit dem Kreisverkehr verbauen wir uns nichts.

Wären denn Linksabbiegeverbote eine Lösung?

Jens Zangenfeind: Die würden vor allem für die Anwohner Probleme und weite Umwege mit sich bringen. Aber selbst, wenn wir das machen würden, hätten wir das Problem, dass viele Autofahrer das Verbot erfahrungsgemäß ignorieren. Wir haben das auch mit dem Staatlichen Bauamt besprochen, und die Verantwortlichen dort winken auch ab. Letztlich kann man ein Verbot nur mit baulichen Hürden durchsetzen, aber dafür fehlt der Platz – wir müssen ja die Schleppkurven beachten. Und selbst wenn wir oben beim Krankenhaus einen weiteren Kreisverkehr bauen würden, damit die Linksabbieger dort oben wenden können, um unten als Rechtsabbieger abzubiegen, würden viele dennoch unten den kürzeren Weg wählen.

„Eine Fußgängerbrücke könnte zumindest eine Ampel ersetzen“

Man müsste vielleicht stärker kontrollieren.

Jens Zangenfeind: Der Polizei fehlen dafür aber die Kapazitäten.

Aber es herrscht Einigkeit, dass die drei Ampeln in der Senke verantwortlich sind für den Stau, oder?

Jens Zangenfeind: Ja, die beiden Fußgängerampeln und die Ampel an der Fehnbachstraße haben mit dem Stau zu tun. Deshalb gibt es auch Denkmodelle, zumindest eine Ampel wegzubekommen – vielleicht mit einer Fußgängerbrücke.

Welches Szenario erwarten Sie während des Baus?

Jens Zangenfeind: Schwierig wird es ab August, wenn die Obere Tiefenbachstraße, also die Kreisstraße MB 8, von der B 307 getrennt wird. Der Lieferverkehr soll über Wörnsmühl erfolgen, die Umleitung wird wohl über die Rathausstraße führen. Und das wird mit Blick auf Zufahrten und Parkplätze schwierig. Aber mit drei Monaten ist das ein vorübergehender Zustand.

„Beim Verlegen der Leitungen hängt einiges dran“

Dennoch ist immer wieder zu hören, dass die Baustelle zu lange dauert.

Jens Zangenfeind: Das liegt daran, dass während des Verkehrs gearbeitet wird. Und wir müssen sämtliche Sparten – also Kanal, Wasser-, Strom-, Gas- und sonstige Leitungen – komplett verlegen. Da hängt einiges dran. Den Leuten würde ich empfehlen, den Bereich nach Möglichkeit zu umfahren, Fahrgemeinschaften zu bilden oder im Sommer mit dem Fahrrad unten am Wasserweg zu fahren. All das würde den Verkehr entlasten und uns helfen. Aber wir müssen sehen, was möglich ist und wie es sich entwickelt.

Wie problematisch ist der Verkehr zu den Märkten?

Jens Zangenfeind: Der Einkaufsverkehr kommt hauptsächlich aus Hausham und aus dem Leitzachtal. Dort wird unser Marktangebot gut angenommen. Von Miesbach, was die schwierigste Route während des Baus wäre, kommen nicht viele. Die Miesbacher sind ja selbst gut versorgt mit Supermärkten. Und bei Bedarf bringen wir ihnen etwas vorbei (lacht).

