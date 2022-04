Lantenhammer legt neue Pläne vor: Wohnungen, Fasshalle und Geschäftshaus auf Trigema-Gelände

Bebauungsplan wird ausgearbeitet

Von Jonas Napiletzki schließen

Die Lantenhammer-Destillerie in Hausham will sich auf dem Areal der Trigema-Filiale entwickeln. Vor gut einem Jahr kamen vier Varianten auf den Tisch. Nun ist eine Lösung gefunden.

Hausham – Als „Vorzeigeprojekt“ hat Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) das Bauvorhaben der Lantenhammer Destillerie auf dem Gelände der alten Trigema-Filiale gelobt. Mit den neuen Plänen der eigens dafür gegründeten Obere Tiefenbach GmbH & Co. KG befasste sich kürzlich der Bauausschuss des Gemeinderats. Die Lantenhammer-Vertreter Tobias Maier, Anton Stetter und Architekt Peter Krogoll konnten damit überzeugen: Auf Basis der gezeigten Pläne an der Wörnsmühler Straße befürwortete das Gremium einstimmig die nötige Änderung des Bebauungsplans.

Über ein Jahr nach der ersten Präsentation vier verschiedener Varianten kommt damit wieder Schwung ins Lantenhammer-Projekt. Zangenfeind erklärt auf Nachfrage unserer Zeitung, er rechne gar damit, „dass wir in den nächsten Monaten das Bebauungsplan-Änderungsverfahren durchführen können und bestenfalls bereits im Sommer oder Herbst in eine Ausführungsphase übergegangen werden kann“.

„Leuchtturm“ des Projekts: die Fasshalle

Zunächst beauftrage die Gemeindeverwaltung ein Planungsbüro damit, den Bebauungsplan abzuändern – „in enger Abstimmung mit dem Architekten der Firma Lantenhammer“. Dass der gesamte Prozess bis hin zum Satzungsbeschluss und Baustart in nur wenigen Monaten durchlaufen werden soll – üblich ist ein längerer Zeitraum –, erklärt der Bürgermeister mit den fortgeschrittenen Ausarbeitungen der Lantenhammer-Pläne.

Die wurden nach dem Ortstermin des Gemeinderats am 7. April angepasst: Das Gesamtkonzept sieht nun eine Fasshalle als quadratischen, zweigeschossigen Kubus am Eck zwischen Oberer Tiefenbachstraße und Wörnsmühler Straße vor. Dessen 19 Meter lange Seiten befand Harda von Poser (Grüne) zwar für „recht groß“ – sie regte eine Auflockerung der Fassade an der Wörnsmühler Straße an. Insgesamt hatten die Ausschuss-Mitglieder jedoch wenig Kritik an dem Kubus, den Architekt Krogoll als „Leuchtturm“ des Projekts bezeichnete. Innen soll ein Ausstellungsraum für die Fässer der Destillerie Platz finden. Die Wandhöhe soll rund 7,8 Meter betragen, das zurückversetzte Attikageschoss eine Höhe von 9,6 Meter. Obendrauf, angelehnt an die alte Trigema-Filiale, die abgerissen werden soll, ist ein Walmdach geplant.

+ Entstehen sollen entlang der Wörnsmühler Straße (v.l.) zwei Wohnhäuser und eine Fasshalle. Ein Geschäfts- und Wohnhaus entsteht dahinter (nicht zu sehen), parallel zur Oberen Tiefenbachstraße. © Grafik: Privat

Parallel zur Oberen Tiefenbachstraße – quasi zwischen dem bisherigen Lantenhammer-Gebäude und dem alten Trigema-Haus – soll ein Büro- und Ladengebäude auf 30 mal 14 Metern entstehen. Dieses Haus ist zweigeschossig mit einer Wandhöhe von 8,50 Meter geplant, hat einzurückgesetztes zweites Obergeschoss und passt sich mit einer Firsthöhe von 11,3 Meter dem gegenüberliegenden Bau der Zimmerei Fendl an, heißt es in der Sitzungsvorlage.

28 Wohnung geplant

In östlicher Fahrtrichtung nach Wörnsmühl schließt sich an den Kubus ein 32 Meter langes und 8,5 Meter hohes, dreigeschossiges Wohnhaus an, das, verbunden mit einem fünf Meter breiten zweigeschossigen Zwischenbau, in einem ebenfalls 32 Meter langem zweiten Wohnhaus mündet. Dieses streckt sich nicht parallel, sondern steht senkrecht zur Wörnsmühler Straße – mit einer Wandhöhe von rund 7,5 Meter. In der Mitte in südlicher Richtung entsteht durch die vier geplanten Häuser eine Art Innenhof. Unter dem Areal ist eine Tiefgarage mit parallel zur Wörnsmühler Straße verlaufender Einfahrt geplant. Sie soll Platz für über 60 Autos bieten und den Bewohnern der insgesamt 24 Wohnungen zur Verfügung stehen.

Für die Wohnungen gebe es eine voraussichtlich hohe Nachfrage, berichtete Stetter. „Wir rechnen damit, dass hauptsächlich Menschen einziehen, die in Hausham arbeiten.“ Beispielsweise Krankenhaus- oder Moralt-Mitarbeiter würden einen hohen Teil der Interessenten ausmachen.

