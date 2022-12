„Wir haben uns gefühlt, wie eine Event-Agentur“

Da ging es los, mit dem heutigen Tag ist’s vorbei: Für Beate Faus, Leiterin des Impfzentrums in Hausham, bleibt nun, den Rückbau der Einrichtung zu organisieren. Ende Januar soll er vollzogen sein. © Thomas Plettenberg

Diesen Freitag macht das Impfzentrum in Hausham dicht. Leiterin Beate Faus blickt auf bewegte Zeiten zurück.

Miesbach/Hausham – Noch vier Stunden heute, dann ist Schluss im Impfzentrum in Hausham. Ein paar wenige Impfdosen kommen zu den bisher verabreichten 117 193 vielleicht noch hinzu, dann enden für Beate Faus zwei bewegende und aufregende Jahre. Leiterin der Vergabestelle am Landratsamt war sie – und ist sie weiterhin – und wurde dann mit der Leitung des Impfzentrums betraut. Wenn sie heute um 20 Uhr die Räume in dem früheren Autohaus zusperrt, bleiben nur noch administrative Aufgaben. Ende Januar, mit Ablauf des Pachtvertrags, soll nichts mehr an das Impfzentrum erinnern. Alles muss raus, was das Landratsamt eingebaut hat. „Wir haben Wände gezogen, Elektrik installiert, den Tunnel am Eingang und Fahrradständer gebaut“, erinnert Faus. Auch die Akten, die noch in Hausham sind, müssen eingelagert werden. „Wir haben ja eine zehnjährige Aufbewahrungspflicht.“

Vorgaben der Behörden strapazieren

Die Änderungen kamen nach und nach. „Anfangs fehlten sogar Toiletten“, berichtet Faus schmunzelnd. Auf die immer neuen Situationen zu reagieren, das sei die besondere Herausforderung gewesen. Bauliche Änderungen waren das eine, fast schon leichter zu Bewältigende. Strapaziöser war es, die Vorgaben der übergeordneten Behörden zu erfüllen. Regelungen, die ab Montag gelten sollen, wurden gerne mal am späten Freitagabend bekannt gegeben, was nicht nur am Landratsamt Miesbach für Unmut sorgte. Auch die bereitgestellte IT funktionierte erst mit deutlicher Verspätung. Rückblickend hätte sich Faus da bessere Handreichungen gewünscht. „Wir haben uns gefühlt, wie eine Event-Agentur.“ Aber es gab nun mal keine Blaupause für einen Pandemie-Fall dieses Ausmaßes. „Wir haben es hingekriegt, weil wir ein so tolles Team waren.“

130 bis 150 Mitarbeiter in zwei Jahren

Den Kern diese Teams bildeten neben Faus Thomas Straßmüller und Miriam Schrön von ärztlicher Seite und vonseiten des Bayerischen Roten Kreuzes, das den Verwaltungspart übernahm, erst Simon Horst und dann Elisabeth Proisl. Hinzu kamen ein Kreis von etwa 30 ständigen Ärzten und zahlreiche BRK-Mitarbeiter, fest angestellte und ehrenamtliche. Faus nimmt an, dass über die zwei Jahre 130 bis 150 Frauen und Männer im Impfzentrum mitgearbeitet haben.

Fast schon wieder vergessen: Astrazeneca-Ärger und Priorisierung

Zu den immer neuen Herausforderungen zählten auch die Vorgaben der Politik. Man erinnere sich nur an die wechselnden Empfehlungen zu den Impfstoffen, insbesondere Astrazeneca, Impfstoffmangel und das Priorisieren von Personengruppen. Das sei menschlich teils schwierig gewesen, räumt Faus ein. Dennoch habe ihr die Arbeit – das schnelle Agieren und Reagieren müssen und die Freiheit zu haben, das zu tun – viel Freude gemacht. Und viel anders würde sie auch rückblickend nichts machen. „Wir haben immer überlegt, ob wir uns vergrößern müssen oder den Standort wechseln“, berichtet Faus. Letztlich sei es aber richtig gewesen, in Hausham zu bleiben. Was an kleineren Problemen auftauchte, habe man meist schnell behoben. Nicht zu vergessen: Immer wieder mussten auch die Öffnungszeiten der Nachfrage angepasst werden.

In ihrer gesamten Zeit habe sie immer auch mit Kritikern auf einer sachlichen Ebene sprechen können. Und so bleiben bei Faus nur positive Eindrücke, im Speziellen die „tolle Zusammenarbeit mit allen, die mitgewirkt haben“. Auch die Patienten hätten dem Impfteam viel zurückgegeben. „Am Ende war alles gut“, findet Faus.