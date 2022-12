„Jeder Euro tut richtig weh“: Wohnungsbaugenossenschafts-Chef im Interview

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Sucht das Gespräch mit Mietern: Der Geschäftsführer der WLM, Oliver Linke. © tp

Viele Mieter blicken der nächsten Nebenkostenabrechnung mit Sorge entgegen. Nicht ohne Grund, wie der Geschäftsführer der Wohnungsbaugenossenschaft im Landkreis Miesbach, Oliver Linke, erklärt. Mit unserer Spendenaktion „Leser helfen Lesern 2022“ wollen wir die Not lindern.

Landkreis – Viele Mieter blicken der nächsten Nebenkostenabrechnung mit Sorge entgegen: Die Energiekrise treibt die Preise immer weiter in die Höhe, weshalb unsere Spendenaktion „Leser helfen Lesern“ Geringverdiener mit einem Zuschuss entlasten soll. Vor diesem Hintergrund sprachen wir mit Oliver Linke (45), Geschäftsführer der Wohnungsbaugenossenschaft im Landkreis Miesbach (WLM). Als Objektverwalterin erstellt sie auch Wohngeldabrechnungen, nachdem die Versorger ihre Rechnung vorgelegt haben.

Herr Linke, wie viele Ihrer Mieter könnten mit Blick auf Energiekrise und Inflation in Zahlungsschwierigkeiten kommen?

Wir verwalten rund 800 Wohnungen und haben 30 Einheiten im eigenen Bestand. Von diesen 30 sind etwa 20 bis 25 Prozent gefährdet. Vor allem in unseren mietpreisgebundenen Sozialwohnungen, wo jeder Euro richtig wehtut.

Was ist das für ein Klientel?

Querbeet, vom Ein-Personen-Haushalt über Familien und Personen im Ruhestand.

Unser Spendenaktion „Leser helfen Lesern“ die wichtigsten Infos im Überblick Begünstigte: Von der Aktion „Leser helfen Lesern“ profitieren drei Organisationen. In Kooperation mit dem Verein „Holzkirchen hilft“ unterstützen wir Geringverdiener aus dem gesamten Landkreis, die wegen der hohen Energie- und Lebenshaltungskosten in Not geraten. Mit einem kleineren Teil des Erlöses werden außerdem der Bau eines Inklusions-Spielplatzes für Kinder mit und ohne Behinderung in Miesbach und der Besuchsdienst der Nachbarschaftshilfe Holzkirchen gefördert. Spendenkonto 13 300: Spenden können auf das Konto 13 300 bei der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee (BLZ 711 525 70), IBAN DE04 7115 2570 0000 0133 00, eingezahlt werden – persönlich oder per Überweisung. Spendenquittungen: Der Durchschlag der Überweisung wird bis zu einem Betrag von 300 Euro vom Finanzamt als Zuwendungsbestätigung anerkannt. Für Spenden über 300 Euro stellt das Landratsamt die Spendenquittungen aus. Spender werden gebeten, die vollständige Anschrift anzugeben.

Wie geht die WLM mit dieser Situation um?

Wir haben bereits vor einigen Monaten mit jedem einzelnen Mieter das Gespräch gesucht, um die Situation zu erläutern. Die Verunsicherung ist natürlich groß. Wir haben vorgeschlagen, die monatliche Vorauszahlung der Nebenkosten zu erhöhen, damit nicht alles in die Jahresabrechnung gipfelt. Nicht alle Mieter wollten eine monatliche Erhöhung der Nebenkosten annehmen, sondern warten die Jahresabrechnung ab.

Wie sehr steigen die Nebenkosten tatsächlich?

Das können wir noch nicht abschätzen. Mit dem Gasanbieter haben wir einen Fixvertrag bis Ende 2024. Da sind wir einigermaßen preisstabil in vielen Wohneinheiten. Aber die restlichen Nebenkosten und die Einheiten mit Ölheizung lassen sich nicht so ohne Weiteres kalkulieren. Das hängt auch ein wenig von den Entscheidungen in Berlin ab, wann welche Preisdeckel kommen und welche weiteren Entlastungen geplant sind.

Was passiert mit jenen, die nicht zahlen können?

Man kann natürlich im Gespräch eine individuelle Vereinbarung treffen. Etwa eine Ratenzahlung. Wir gehen erst mal nicht vom Schlimmsten aus. Ich denke, wir werden Lösungen finden.

Sind Räumungsklagen denkbar?

Nein, nicht in diesen Zeiten. Wir werden versuchen, eine einvernehmliche Lösung zu finden.

Wie gehen die Vermieter, deren Wohnungen sie verwalten, mit zahlungsunfähigen Mietern um?

Das ist Sache der Eigentümer. Wir können ihnen zwar Tipps geben, aber letztlich muss jeder für sich entscheiden, wie er damit umgeht.

