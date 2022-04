Linksabbiegeverbot: Hupkonzerte nerven Anwohner in Agatharied

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Unmissverständlicher Hinweis: Diese Puppe hat ein Anwohner der Einmündung im Garten aufgestellt. © Thomas Plettenberg

Trotz Beschilderung: Viele Autofahrer missachten das Linksabbiegeverbot an der Einmündung der Fehnbachstraße in die B307 in Agatharied. Die Folge: nervige Hupkonzerte.

Agatharied – Die Schaufensterpuppe, die in einem Garten an der Fehnbachstraße in Agatharied am Komposthaufen hängt, dient nicht als Vogelscheuche. Vielmehr soll sie die an der Einmündung zur B307 wartenden Autofahrer abschrecken: „NICHT HUPEN!“, steht in roten Großbuchstaben auf dem Schild geschrieben, dass die mit Warnweste bekleidete Dame um den Kunststoffhals hängen hat. Ein mehr oder minder verzweifelter Hilferuf der Anwohner des Verkehrsknotenpunkts, die sich seit des Linksabbiegeverbots nicht nur durch Motorenlärm, sondern auch noch durch regelmäßige Hupkonzerte belästigt fühlen.

Autofahrer hupen wegen Regelbrechern

Die entstehen, wenn Autofahrer an erster Stelle nicht, wie neuerdings vorgeschrieben, nach rechts in Richtung Kreisel abbiegen, sondern gleich links und damit quasi ohne den kurzen Umweg nach Miesbach. Ob aus Unwissenheit oder Unlust, lässt sich meist nicht klären. Die Folgen sind aber meist dieselben. Die hinter dem Regelbrecher stehenden Verkehrsteilnehmer werden sauer und hupen, weil sie wegen dessen Aktion länger warten müssen: Linksabbiegen dauert eben meist deutlich länger als rechts einordnen.

Lesen Sie auch: Neue Linksabbiegeverbot in Agatharied verwirrt Autofahrer

Im Haushamer Gemeinderat sprach nun Erich Kogler (FWG) das leidige Thema an. Ihn würden immer wieder Beschwerden der Anwohner in diesem Bereich erreichen, berichtete Kogler und fragte, ob man denn nicht die Beschilderung nochmals verbessern könnte. „Oder die Regel einfach wieder rückgängig machen.“ Ein offizieller Hinweis im Stil des selbst gebastelten Schilds des Anwohners sei nicht zulässig, erklärte Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG). Alle Hinweise auf die neue Verkehrsregelung hätten bislang leider nicht viel gebracht. Dennoch habe er das Gefühl, dass sich mit der Zeit immer mehr Autofahrer daran halten.

Auch interessant: Bürgermeister verteidigt umstrittenen Kreisel in Agatharied

Parallel arbeite die Gemeinde zusammen mit dem Staatlichen Bauamt Rosenheim und dem Landratsamt weiter an einer großen Lösung für die Staufalle in Agatharied. Um eine für den Verkehrsfluss noch schlechtere Vollbeampelung zu vermeiden, müsse man weiter über größere Eingriffe in den Straßenverlauf nachdenken. Nicht zuletzt wegen des in der Nähe befindlichen Bahnübergangs sei das aber „schwere, harte Kost“, deren Planung viel Zeit in Anspruch nehme. Weil es sich bei der Einmündung aber auch um einen Unfallschwerpunkt handle, sei die jetzige Regelung mit dem Linksabbiegeverbot quasi alternativlos, so Zangenfeind. „Wir sind alle nicht glücklich darüber, aber es lässt sich aktuell leider nicht verhindern.

sg