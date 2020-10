Linksabbiegeverbot in Agatharied: „Akzeptanz ist ausbaufähig“ - Polizei kontrolliert

Nur rechts ist erlaubt: An der Einmündung der Fehnbachstraße in die B 307 in Agatharied halten sich nicht alle Verkehrsteilnehmer an das Gebot. Die Polizei erwägt für die Anfangsphase einen Rechtspfeil mit Blinklicht.

Autofahrer nehmen Schilder oft nicht wahr

von Sebastian Grauvogl schließen

Nicht alle Autofahrer halten sich an das neue Linksabbiegeverbot an der Einmündung der Fehnbachstraße in die B307 in Agatharied. Die Polizei kündigt Kontrollen an.