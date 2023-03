„Lokalpolitik muss den Schneepflug spielen“

Teilen

Interessierte Gäste: Rund 100 Besucher, vor allem aus der Kommunalpolitik, hörten sich im Alpengasthof Glück Auf die Konzeptvorstellung an. © thomas Plettenberg

Der Landkreis hat sein Standortkonzept Freiflächen-Photovoltaik nun öffentlich vorgestellt. Der Abend in Hausham hat (auch) gezeigt: Auf dem Weg zur Energiewende sind viele Hürden zu überwinden.

Landkreis – Und jetzt? Braucht es wohl irgendwen, der das Thema Freiflächen-Photovoltaik vorantreibt. Eigentümer von geeigneten Flächen vielleicht, Gemeindewerke oder auch Energiegenossenschaften. Akteure, die die losen Fäden aufnehmen, die das Miesbacher Landratsamt mit dem Standortkonzept Freiflächen-PV ausgelegt hat. Vor rund 100 Besuchern im Haushamer Alpengasthof Glück Auf hat Klimaschutzmanagerin Antonia Rüede-Passul das Papier vorgestellt, dazu gab’s Fachvorträge von Stefan Drexlmeier von der Energiewende Oberland (Sachstand Energiewende) und Stefan Sendl von der Energiegenossenschaft Oberland mit Sitz in Peißenberg (Agri-PV).

Freiflächen-PV: Vier Gemeinden verweigern sich komplett

Zur Erinnerung: Vor ein paar Wochen hat das Landratsamt das Standortkonzept vorgelegt. Dargestellt sind darin Areale, die sich im Landkreis für Freiflächen-PV – möglicherweise – eignen. 384 Hektar. Mit der Einschränkung, dass nur Bereiche an Verkehrsflächen wie der Autobahn und sogenannte Konversionsflächen wie frühere Kiesgruben und Deponien untersucht wurden. Bereiche also, um die es quasi nicht schade ist. Ins Konzept eingeflossen sind dann aber nur Vorschläge, die seitens der betroffenen Kommunen gutgeheißen wurden. Das hatten letztlich nur neun von 17 Städten und Gemeinden getan. Vier haben sich gar aktiv verweigert. Wer, verrät das Landratsamt nicht.

Konzept stellt einen „Anfang“ dar

Moderatorin Elisabeth Freundl von der Energiewende Oberland und Rüede-Passul zeigten sich dennoch „sehr zufrieden“ mit dem Konzept, wohl auch, weil sie zu Beginn des zweijährigen Prozesses „große Bedenken“ (Freundl) wahrgenommen hatten. Das Ergebnis bezeichnete Rüede-Passul dann auch als „Anfang“, wobei sich die Besucher wohl mehr erwartet hätten. Verräterisch: Mehr als nur Höflichkeitsapplaus gab’s einzig für Wortbeiträge, die mehr Tempo, mehr Aktivität und mehr Flächen forderten, etwa von Klaus Haas von den Grünen Holzkirchen („Das reicht nicht“) oder EWO-Mitbegründer Roland Klebe.

Städte und Gemeinden haben weitgehende Einflussmöglichkeiten

Landrat Olaf von Löwis (CSU) erwiderte: „Ich verstehe die Ungeduld, aber wir können jetzt immerhin 384 Hektar präsentieren.“ Wo diese liegen, bleibt derweil unklar, weil das Landratsamt die Karten nicht rausrückt. Eine Hürde, die potenzielle Akteure auch erst mal überwinden müssen. Die Eigentümer der priorisierten Flächen sollen Rüede-Passul zufolge von den Kommunen informiert werden. Überhaupt haben die Städte und Gemeinden die Hand auf dem Thema. Nur Flächen an Autobahnen und zweigleisigen Bahnstrecken sind dergestalt privilegiert, dass es keine Bauleitplanung braucht. Löwis findet’s gut: „Ich bin ein absoluter Verfechter der Planungshoheit der Kommunen“, sagte er.

Agri-PV: Nicht im Konzept, aber beim Info-Abend

Im Standort-Konzept gar nicht berücksichtigt, dafür in Hausham mit einem Vortrag bedacht, wurde das Thema Agri-PV, also die gleichzeitige Nutzung einer Fläche für (aufgeständerte) Solaranlagen und zum Beispiel als Viehweide. Das und seine Energiegenossenschaft, die eine Anlage betreibt und drei weitere plant, stellte Sendl der Versammlung vor. Ein Thema, das womöglich auch für den Landkreis Miesbach in Frage kommt. In Otterfing gibt es bereits einen Antrag.

Alle Gemeinden wollen bis 2035 energieautark werden

Wie ebenfalls berichtet, hat der Landkreis hohen Nachholbedarf in Sachen Energiewende, bildet im Kreise der vier EWO-Landkreise das Schlusslicht, wie Drexlmeier erklärte. Aus dessen und auch den Ausführungen der anderen Referenten wurde klar: Den einen selig machenden Weg zur Freiflächen-PV gibt es nicht. Vieles muss vorab abgeklopft, der Einzelfall angeschaut werden. Dennoch bietet sie gewaltiges Potenzial und ist unverzichtbar, um eine Energieautarkie 2035 zu erreichen. Das haben sich bekanntlich der Landkreis und alle Gemeinden vorgenommen.

Letzlich fasste Josef Solleder (Energiegenossenschaft Waakirchen-Schaftlach) die Stimmung wohl gut zusammen, als er unter Beifall forderte: „Die Lokalpolitik muss den Schneepflug spielen.“ Wobei er hier auch auf bremsende Behörden („Auflagen wie sonst nirgends“) abzielte.

Videoaufzeichnung: Das Landratsamt wird dieser Tage eine Videoaufzeichnung des Infoabends in Hausham veröffentlichen. Diese, die Präsentation, das Standortkonzept und weitere Infos gibt es unter www.landkreis-miesbach.de. Hilfe erfahren Interessierte am besten bei der EWO, www.energiewende-oberland.de. Mehr zu Agri-PV gibt es zum Beispiel unter www.eg-oberland.de.