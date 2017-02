Machtwechsel in Hausham: Prinzenpaar löst Bürgermeister ab

Wenn ein Haushamer Bürgermeister die Rathausschlüssel in fremde Hände gibt, hat das nicht zwangsläufig etwas mit Amtsmüdigkeit zu tun – vor allem nicht am Faschingsdienstag...

Hausham - Am Faschingsdienstag übernimmt in Hausham traditionell das Prinzenpaar der Crachia die Amtsgeschäfte. So überreichte Jens Zangenfeind gestern Vormittag gut gelaunt seine Insignien an Prinzessin Carolin I. und Prinz Michael III. Die hatten im Gegenzug eine Brotzeit mitgebracht.

Auch das Kinder-Prinzenpaar Annalena I. und Kilian I. zogen mit ins Rathaus ein. „Da oben sind meine Mitarbeiter“, scherzte Zangenfeind bei der Übergabe. „Viel Spaß damit.“

sg