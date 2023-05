Mangel an Kinderbetreuungsplätzen: Hausham plant zweite Großtagespflege

Wohnhaus an Nagelbachstraße wird umgebaut

Auf einen akuten Mangel an Kinderbetreuungsplätzen steuert die Gemeinde Hausham zu. Um den Engpass doch noch abzuwenden, soll nun eine zweite Großtagespflege entstehen.

Hausham – 50 weitere Plätze im Kindergarten Regenbogen und sogar ein komplett neues Kinderhaus auf dem Gelände der früheren Argulakirche: In Sachen Kinderbetreuung will sich die Gemeinde Hausham für die gestiegene Nachfrage rüsten. Dennoch muss sie dieser Tage etliche Absagen an Eltern verschicken, denn: Die beiden genannten Projekte befinden sich erst in der Planungsphase. Um den Familien dennoch etwas anbieten zu können, arbeitet die Gemeinde bekanntlich an der Eröffnung zweier Großtagespflegen bereits ab diesem Herbst. Nachdem der Umbau eines im kommunalen Eigentum befindlichen Wohnhauses an der Grenzstraße bereits beschlossen und die Genehmigung auf dem Weg ist, hat der Bauausschuss nun auch die Ertüchtigung des zweiten gemeindeeigenen Objekts an der Nagelbachstraße 42 beschlossen.

Wie Bauamtsleiterin Petra Sperl erläuterte, soll die Großtagespflege hier im Erdgeschoss eines derzeit leer stehenden Zweifamilienhauses entstehen. Bis zu 15 Kinder könnten hier betreut werden. Mehr als die Umwandlung einer Dusche in eine zusätzliche Toilette sowie ein paar optische Renovierungen seien nicht notwendig, so Sperl.

Wohnung im Obergeschoss fürs Personal

Die Wohnung im Obergeschoss könnte man dem künftigen Betreuungspersonal in der Einrichtung anbieten, erklärte Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG): „Das ist in meinen Augen die einzige dauerhafte Antwort auf den Fachkräftemangel.“ Auch in Sachen Ausgestaltung des Beschäftigungsverhältnisses sei die Gemeinde offen: eine Anstellung im Rathaus sei genauso denkbar wie die Verpachtung der Einrichtung an einen interessierten Freiberufler.

Die für Großtagespflege und Wohnung erforderlichen vier Stellplätze könnten mit einer Garage und drei Parkplätzen im Freien nachgewiesen werden, der Nutzungsänderung stünde auch im reinen Wohngebiet nichts entgegen. Die Bauausschussmitglieder erteilten einstimmig das gemeindliche Einvernehmen.

Die Stellenausschreibungen für Mitarbeiter mit Bereitschaft zur Qualifizierung zur Tagespflegeperson oder pädagogischer Ausbildung wie Erzieher, Kinderpfleger oder Sozialpädagogen sind bereits auf der Rathaus-Homepage www.hausham.de zu finden.

