Mehr als zwei Promille: Miesbacher rast durch Hausham

Hausham - Ein 22-Jähriger Miesbacher ist am späten Samstagabend mit seinem BMW und mehr als zwei Promille Alkohol im Blut über den Bergerhofweg in Hausham gerast. Laut Polizei war der Mann gegen 22.55 Uhr auf der einspurigen Nebenstraße mit rund 70 Stundenkilometern unterwegs. Als ihn die Beamten daraufhin anhielten, rochen sie Alkohol in seinem Auto.. Ein Atemalkoholtest ergab über zwei Promille. Sie ordneten eine Blutentnahme an, unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Führerschein des 22-jährigen sicher.