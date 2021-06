Mehr Behandlungsmöglichkeiten für Krebskranke

Krankenhaus Agatharied erweitert stationäres Angebot

Landkreis – Rund 500 000 Menschen erhalten nach Angaben des Robert-Koch-Instituts jährlich in Deutschland die Diagnose Krebs. Eine Zahl, die deutlich macht, wie wichtig eine qualitative und wohnortnahe Behandlung dieser Volkskrankheit ist. Deshalb hat das Krankenhaus Agatharied im Frühjahr sein stationäres Behandlungsangebot um Hämatologie und Onkologie erweitert.

Mit dem Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie, Dr. Frederik Götte hat das Krankenhaus einen Spezialisten zur Behandlung von Erkrankungen des Bluts und des Knochenmarks gewonnen. Der leitende Oberarzt übernimmt laut einer Pressemitteilung die Sparte als Teil der Inneren Medizin.

„Uns ist es wichtig, unsere Patienten mit der Diagnose Krebs auf höchstem Niveau zu versorgen – und das wohnortnah“, sagt Götte. Im Zentrum des Behandlungsansatzes stehe die personalisierte Medizin. Auf Basis einer Erbgut-Untersuchung von Tumoren der jeweiligen Patienten erstellen die Mediziner ein individuelles Behandlungskonzept für den Einzelnen.

Bei der Diagnostik und Therapie von Krebserkrankungen setzt das Krankenhaus Agatharied auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit einzelner Fachbereiche wie Innere Medizin, Chirurgie, Orthopädie, Gynäkologie und Neurologie. Beispielhaft dafür stehen das Darmkrebs- und das Pankreaszentrum Oberland. Sie haben das Ziel, die Kompetenzen der einzelnen Fachabteilungen zu bündeln. Bei der wöchentlichen Tumor-Konferenz zum Beispiel besprechen die behandelnden Spezialisten jeden einzelnen Krebspatienten.

Ambulante Behandlungen bietet die onkologische Praxis von Prof. Rudolf Pihusch, die auch unter dem Dach des Krankenhauses angesiedelt ist. Pihusch ist von der Erweiterung des Angebots überzeugt: „Wir können unseren Patienten ab sofort – je nach Indikation und Verlauf – eine stationäre Behandlung anbieten oder eine ambulante in unseren beiden Praxis-Standorten am Krankenhaus Agatharied und im MVZ in Rosenheim.“

Vor Beginn der Therapie besprechen die Ärzte jeden Fall im sogenannten Tumorboard. Den Patienten steht das gesamte onkologische Behandlungsspektrum zur Verfügung – von der Chemotherapie über die zielgerichtete Therapie bis zur Immun- und Hormontherapie.

Eine umfassende Betreuung erhalten Patienten und ihre Angehörigen auch im Rahmen der Kooperation mit der Ernährungs- und Palliativmedizin sowie der Psychoonkologie.

