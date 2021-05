Betrunken hinterm Steuer

Aus dem Polizeibericht

Ein 42 Jahre alter Miesbacher hat den Vatertag in vollen Zügen genossen - und sich anschließend hinters Steuer gesetzt. Allerdings hat er seine Rechnung ohne die Polizei gemacht.

Nach Angaben der Polizei geriet der Mann am Donnerstag, 13. Mai, gegen 15:30 Uhr, mit seinem Nissan in Hausham in eine Verkehrskontrolle. Wie die Beamten feststellen mussten, hatte er den Vatertag offenbar in vollen Zügen genossen und sich dennoch hinters Steuer seines Fahrzeuges gesetzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest wies einen Wert jenseits der 1,1 Promille auf, weshalb die Weiterfahrt noch vor Ort unterbunden und die Reise als Gast im Streifenwagen, zur Blutentnahme ins Krankenhaus, fortgesetzt wurde.

Nach erfolgter Blutentnahme wurde der Miesbacher wieder entlassen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, zudem wurde sein Führerschein noch an Ort und Stelle sichergestellt.