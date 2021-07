Mit Krippe und Hort: Neues Kinderhaus Hausham wird wohl erst 2023 gebaut

Voll belegt: der Kinderhort der Diakonie in Hausham.

Förderanträge brauchen Vorlauf

Von Sebastian Grauvogl schließen

Voll belegt ist der Kinderhort der Diakonie in Hausham. Doch bis zum Ausbau der Kapazitäten dauert es noch. Das neue Kinderhaus kann wohl erst 2023 gebaut werden.

Hausham - Voll belegt ist der Kinderhort der Diakonie in Hausham. 19 der 20 Plätze sei an Haushamer Kinder vergeben, berichtete Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) nun im Gemeinderat – und gab dabei auch gleich einen Ausblick, wann die Kapazitäten erweitert werden.

Doch zuerst musste das Gremium noch über die Übernahme des im Haushaltsjahr 2020 in der Einrichtung aufgelaufenen Defizits von gut 26 400 Euro entscheiden. Wie Gemeindekämmerer Martin Reisberger erklärte, gibt es mit der Diakonie keinen Defizitvertrag und damit auch keine unmittelbare Verpflichtung für die Gemeinde, die Kosten zu tragen. Stattdessen muss der Träger jedes Jahr einen Antrag auf Übernahme bei der Gemeinde stellen. Ein Blick in die Statistik zeigt, dass sich das Defizit bis 2019 jedes Jahr erhöht hat. 2020 fiel es jedoch mehr als 10 000 Euro geringer aus. „Die Abrechnung ist plausibel und nachvollziehbar“, urteilte Reisberger. Darin genannte Sanierungskosten von 17 000 Euro habe die Diakonie aus ihren Einnahmen finanziert, ergänzte Zangenfeind. Folglich stimmten die Gemeinderäte der Kostenübernahme einhellig zu.

Aufwendige Förderanträge für Kinderhausneubau

Bis die Familien in Hausham in den Genuss weiterer Hortplätze kommen, wird es noch mehr als zwei Jahre dauern, führte der Rathauschef dann in seinem Sachstandsbericht zum Kinderhaus-Projekt aus. Wie berichtet, soll auf dem Grundstück der abgerissenen Argulakirche ein Neubau mit Krippe und Hort entstehen. Da es sich dabei um zwei unterschiedliche Nutzungen unter einem Dach handle, müsse man auch zwei Förderanträge einreichen, erklärte Zangenfeind. Dies habe umfangreiche Vorarbeiten ausgelöst. Nun habe man alle Unterlagen beisammen und warte auf die Freigabe durch die Regierung von Oberbayern.

Erst dann könne man in die Planung einsteigen. Da diese wohl erst 2022 abgeschlossen werden kann, rechnet Zangenfeind mit einem Baubeginn im Jahr 2023.

sg