Mit über zwei Promille: Radlerin kollidiert mit Pkw 

Da hatte eine 33-Jährige aus Hausham wohl schon Mittag zu tief ins Glas geschaut. Mit über zwei Promille stieß sie um kurz vor 14 Uhr mit einem Pkw zusammen.

Hausham -Das berichtet die Miesbacher Polizei: Am Donnerstag, 25.04.2019 befuhr gegen 13:50 Uhr eine 33-jährige Haushamerin mit ihrem Fahrrad die Brentenstraße bergab in Richtung Ortsmitte Hausham. Im Kurvenbereich, am unteren Ende des Steilstücks kam die Dame mit ihrem Fahrrad auf die Gegenfahrbahn und stieß hierbei frontal gegen den Hyundai eines 32-jährigen Schlierseers. Die Haushamerin zog sich hierbei eine nicht unerhebliche Verletzung im Beinbereich zu und musste vom hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt werden.

Während der Unfallaufnahme war der Grund für die unsichere Fahrweise der Radfahrerin schnell festzustellen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet sowie ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Am Pkw des Schlierseers entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3.000,00 Euro.

Rubriklistenbild: © picture-all iance/ dpa / David Ebener