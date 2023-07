„Mitfahren im Oberland“: Gemeinde Hausham steigt ein - Beitritt aber nicht unumstritten

Von: Sebastian Grauvogl

Startbereit: (v.l.) REO-Vorstandsvorsitzender Alexander Schmid und die REO-Projektmanager Florian Brunner und Patricia Karling. © REO

Der Sinn von „Mitfahren im Oberland“ (MiO) war nicht umstritten im Haushamer Gemeinderat. Wohl aber die Frage, ob sich das Rathaus als Arbeitgeber der neuen Mobilitätsplattform anschließen soll.

Hausham – Rund 80 Mitarbeiter sind bei der Gemeinde Hausham beschäftigt. Die meisten haben einen kurzen Weg ins Rathaus, teilte Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) nun im Gemeinderat mit. „Sie wohnen im Ort.“ Und dennoch schlug dem Gremium den Beitritt der Gemeinde zur neuen Mobilitätsplattform „Mitfahren im Oberland“ (MiO) vor. Zum einen, weil die Bediensteten das Angebot auch für private Fahrten nutzen könnten. Und zum anderen, um einen Beitrag zum Vertrauensaufbau für Mitfahrangebote zu leisten. „Da gibt es immer noch viele Ängste“, sagte Zangenfeind. Umso mehr sollte die Gemeinde dem vom Kommunalunternehmen Regionalentwicklung Oberland (REO) im Landkreis eingeführten System eine Chance geben. Wenn auch vorerst auf ein Jahr befristet und mit regelmäßiger Erfolgsüberwachung.

Zuvor hatte REO-Projektmanagerin Patricia Karling den Gemeinderäten die Funktionsweise von MiO erklärt. Wie bereits auf Kreisebene berichtet, können sich Mitarbeiter teilnehmender Unternehmen auf der Plattform registrieren und über die zugehörige App Fahrgemeinschaften bilden. Der jeweilige Fahrer erhält als Anreiz 30 Cent pro Kilometer, die das System automatisch von den Mitreisenden einzieht. Je mehr im Auto sitzen, desto günstiger wird es also pro Person. Während für die Mitarbeiter keine Gebühren für MiO anfallen, müssen die Arbeitgeber eine einen jährlichen Fixbetrag von netto 2100 Euro, einen Marketingbetrag von rund 750 Euro sowie pro registrierter Mitarbeiterlizenz 15 Euro bezahlen. Hinzu kommen eine einmalige Einrichtungsgebühr von 500 Euro netto sowie weitere 1700 Euro netto für die Dienstleistung des Systemanbieters Step Mobility.

Wie Zangenfeind hochrechnete, müsste die Gemeinde Hausham damit im ersten Jahr Kosten von 5300 Euro tragen. „Ein stolzer Betrag“, fand Georg Eham (Parteilos) und appellierte stattdessen für eine große Lösung auf Landkreisebene. „Sonst kocht wieder jede Gemeinde ihr eigenes Süppchen.“ Hier musste Karling widersprechen. Aus rechtlichen Gründen könne man hier nur mit Einzelvereinbarungen mit den Arbeitgebern arbeiten.

Beitritt nicht unumstritten im Gemeinderat

Noch stärker war die Ablehnung des MiO-Beitritts der Gemeinde Hausham bei der CSU. So sah Markus Czernik das Rathaus als falschen Ansprechpartner in dieser Sache. Nur wenige Mitarbeiter seien Pendler, folglich werde es auch nur wenig Mitfahrten geben. „Dann sind wir nur ein Versuchsobjekt, und dafür ist es mir zu teuer“, sagte Czernik. Dass die Mitarbeiter die Plattform auch für private Wege nutzen dürfen, ließ er ebenfalls nicht als Argument gelten. „Wir als Arbeitgeber sind nicht verpflichtet, Freizeitfahrten zu finanzieren.“ Zumal auch hier die Annahme fraglich sei, ergänzte Tom Leidgschwendner. Vor allem die Angst, keine Rückfahrt mehr zu finden, dürfte viele am Einsteigen hemmen.

Karling erklärte, dass die Arbeitgeber hier mit einer freiwilligen Mobilitätsgarantie mittels Firmenwagen, E-Bike oder Taxi-Zuschuss aushelfen könnten. Motivation zum Mitmachen könnten ferner Belohnungen für die fleißigsten Nutzer, reservierte Parkplätze oder eigens gekennzeichnete Mitfahrbänke vor dem Unternehmen sein.

Erich Kogler (FWG) konnte dem Angebot durchaus etwas abgewinnen. „Es sind einfach zu viele Autos auf den Straßen.“ Zumal diese wie von Karling beschrieben im Schnitt nur mit 1,2 Personen besetzt seien. Eine Lösung des Problems erreiche man nur mit attraktiven Angeboten, denen man genügend Zeit gebe, sich zu etablieren. Auch Zangenfeind betonte, dass man bei solchen Projekten nicht nur das kurzfristige Kosten-Nutzen-Verhältnis sehen dürfe. „Wir alle leiden unter zu viel Verkehr.“

Zustimmung mit knapper Mehrheit

Mit 11:7-Stimmen rangen sich die Gemeinderäte am Ende für einen Beitritt zu MiO durch. Zangenfeind versprach aber noch, dem Hinweis von Michael Ertl (SPD) nachzugehen und zu prüfen, ob es sich bei privater Nutzung nicht um einen geldwertigen Vorteil handle. Unabhängig davon kündigte der Bürgermeister an, die Nutzung des Angebot engmaschig zu überwachen. „Wenn es zu wenig angenommen wird, steigen wir aus.“

