Mitglieder streamen Filme gratis: Gemeindebücherei Hausham baut Digital-Angebot aus

Von: Sebastian Grauvogl

Gut sortiert: die Gemeindebücherei Hausham (Symbolfoto). © Symbolfoto: dpa / Martin Schutt

Die Gemeindebücherei Hausham baut ihr digitales Angebot aus. Was die Mitglieder erwartet und wie sich Ausleihen und Bestand im vergangenen Jahr entwickelt haben, zeigt die Bilanz für 2022.

Hausham – Lieber gemütlich zwischen den Regalen stöbern, als nur vorbestellen und vor der Türe abholen: Dass die Mitglieder der Gemeindebücherei Hausham die persönliche Form des Ausleihens bevorzugen, zeigt der Jahresbericht für 2022, den Bibliotheksleiterin Margit Rühe-Krux nun herausgegeben hat. So ist die Zahl der entliehenen Medien von rund 20 500 im zweiten Pandemiejahr 2021 auf gut 22 200 gestiegen. Andererseits scheinen sich die Lesefreunde auch an die virtuellen Angebote gewöhnt zu haben, denn die Entleihungen in diesem Bereich sind ebenfalls weiter angewachsen – von 4900 auf rund 5000.

Dass die Gemeindebücherei diesem Trend auch nach Ende der Corona-Beschränkungen Rechnung trägt, zeigt eine weitere Bereicherung, in deren Genuss die Büchereimitglieder seit Anfang November kommen: Sie können ab sofort das Streaming-Portal Filmfriend ohne zusätzliche Kosten nutzen. Laut Rühe-Krux stehen hier mehr als 4000 Spiel- und Dokumentar- und Kurzfilme sowie Serienfolgen zum werbefreien Abruf bereit. Der Login erfolge per Ausweisnummer und Passwort.

Bestand üppig - im Regal und online

Gewohnt üppig fiel 2022 aber auch der büchereieigene Bestand aus. Knapp 18 000 greifbare Medien (Bücher, Spiele, Zeitschriften) standen zum Ausleihen bereit, über den Verbund LEO Süd weitere 88 000 digitale Exemplare (E-Books, E-Paper). Nach wie vor am stärksten bestückt ist die Gemeindebücherei bei den Kinder- und Sachbüchern (5226), gefolgt von Romanen und Jugendliteratur (4833) sowie Sachbüchern für Erwachsene (3864). Noch deutlicher wird der Schwerpunkt auf Familien mit Kindern bei den Entleihungen. So wurden die Bücher für den Nachwuchs mehr als 8600 Mal ausgeliehen. Dass die Tonträger mit 3716 hier quasi gleichauf mit der schönen Literatur (3719) liegen, dürfte vor allem auf die ebenfalls in dieser Kategorie geführten und bei Kindern äußerst beliebten Tonträger zurückzuführen sein.

In Sachen Finanzen zeigt sich, dass die Einnahmen der Gemeindebücherei im Vergleich zu 2021 gestiegen sind, was sich vor allem aus dem von 35 230 auf 37 596 Euro angewachsenen Gemeindeanteil sowie dem höheren Staatszuschuss von 3520 Euro (Vorjahr 1300 Euro) ergeben hat. Mehr investiert als 2021 hat die Bibliothek vor allem in den Erwerb von Medien und Lizenzen (21 260 statt 18 217 Euro) sowie in die Programm- und Veranstaltungsarbeit (990 statt 158 Euro). Letzteres ist vor allem der Büchereileiterin ein großes Anliegen. Als exemplarisch für die Rückkehr des gesellschaftlichen Lebens in die Bibliothek nennt sie die Lesung von Adelheid Schmidt-Thomé zu „Bayrische Pionierinnen im Porträt“ sowie den Besuch des Chiemsee-Kasperls und des Nikolauses.

In Zeiten der in vielen Lebensbereichen steigenden Kosten ist Rühe-Krux ihren 22 ehrenamtlichen Mitarbeitern, den Freunden und Förderern und natürlich der Gemeinde Hausham dankbar, dass die Mitgliedsbeiträge der Bücherei weiterhin konstant bei acht Euro pro Jahr liegen. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sowie Schulen und Kindergärten können sämtliche Angebote sogar gänzlich gratis nutzen.

Medienausstellung

Besucher der Gemeindebücherei können sich im März und April über eine Medienausstellung zu den Themen Natur- und Umweltschutz freuen. Ausgestellt werden zahlreiche Neuerscheinungen zu globalen Umweltfragen, aber auch zu konkreten Lösungsansätzen oder Ratgebern für einen nachhaltigeren Lebensstil. Die Ausstellung richtet sich an Kinder wie Erwachsene.

sg