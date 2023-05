MVG-Mietrad: Gemeinde Hausham weiterhin an Angebot interessiert

Von: Sebastian Grauvogl

Fast vier Jahre ist es her, dass der Gemeinderat Hausham einen Grundsatzbeschluss für MVG-Mietrad gefällt hat. Getan hat sich seitdem: nichts. Doch das Interesse ist weiter da.

Hausham – Fast vier Jahre ist es her, dass der Gemeinderat Hausham einen Grundsatzbeschluss für einen Beitritt zum MVG-Mietradsystem gefällt hat. Getan hat sich seitdem: nichts. Damit ist Hausham aber nicht allein, denn bekanntlich hängen mit Holzkirchen, Otterfing, Valley und Weyarn auch vier Gemeinden im Landkreis-Norden in der Warteschleife. Wie berichtet, ist die Münchner Verkehrsgesellschaft gerade dabei, das Verleihangebot zu überarbeiten.

Dass sich das Projekt auch in Hausham nicht tot gestrampelt hat, betont Bürgermeister Jens Zangenfeind auf Nachfrage. Grundsätzlich habe die Gemeinde nach wie vor Interesse an einem Fahrrad-Mietangebot. „Jede Fahrt mit dem Rad ist wünschenswert“, findet Zangenfeind. Freizeit- und Berufsradler könnten davon gleichermaßen profitieren. Ja sogar Tagesausflügler aus dem Münchner Raum könne man so zum Umstieg vom Auto auf Bahn und Rad überzeugen. „Das Mietrad-System kann einen Beitrag zur Verkehrsentlastung leisten“, ist Zangenfeind überzeugt.

Fortschritte bei Infrastruktur

Ein gutes Stück vorwärts gekommen ist Hausham derweil bei der Infrastruktur. Der lang geplante straßenbegleitende Radweg von Hausham nach Gmund befindet sich auf der Zielgeraden. „Die Verträge sind nahezu unter Dach und Fach“, teilt Zangenfeind mit. „Ziel und Hoffnung“ sei es, bereits im Herbst mit ersten Rodungsarbeiten zu beginnen, um den Radweg im kommenden Jahr bauen und fertigstellen zu können.

Projekte wie dieses würden jedoch oft an einer „schnellen und zielführenden Unterstützung der oberen politischen Ebenen scheitern“, kritisiert der Bürgermeister. Und das, obwohl der aus dem Kreistag heraus gebildete Arbeitskreis Mobilität sowie die entsprechende Fachabteilung am Landratsamt „sehr gute Arbeit“ leisten würden. Gerade für den Radwegeausbau bräuchten die Gemeinden finanzielle Unterstützung, um gravierende Änderungen in den Ortschaften herbeizuführen.

Bürgermeister fordert mehr Tempo bei ÖPNV-Maßnahmen

„Wir müssen endlich anfangen, einzelne Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation umzusetzen und nicht nur über Projekte sprechen, die vielleicht 2035 oder 2037 realisiert werden“, fordert Zangenfeind. Dabei gehe es nicht nur um mehr und bessere Verbindungen von Bus und Bahn (zur Not mit anderer Taktung, zusätzlichen Zügen oder sogar doppelstöckigen Triebwagen), sondern auch eine Anbindung an andere Infrastruktur wie Radwege, Parkplätze für Tagesausflügler, Pendelbusse sowie besagte Mietradstationen.

„Es gibt immer für alles Gegenargumente“, sagt Zangenfeind. Diese dürften aber nicht dazu führen, „dass wir stehen bleiben“. Die Gemeinde Hausham jedenfalls sei stets für weitere Gespräche mit ihren Nachbarn bereit –auch in Sachen Mietrad.

