Nach 19 Jahren: Hubert Lacrouts (CSU) aus Gemeinderat Hausham verabschiedet

Nachfolger Markus Czernik vereidigt

Von Sebastian Grauvogl schließen

Auf eigenen Wunsch hin wurde Hubert Lacrouts (CSU) nun aus dem Gemeinderat Hausham verabschiedet. Seine Kollegen sparten nicht mit Lob und Dank, ehe sie seinen Nachfolger begrüßten.

Hausham – Den Aktenkoffer in der einen Hand, den Geschenkkorb in der anderen: So verließ Hubert Lacrouts (CSU) am Donnerstagabend nach mehr als 19 Jahren Amtszeit zum letzten Mal den Gemeinderat Hausham. Seine ehemaligen Ratskollegen hatten sich von ihren Plätzen erhoben und verabschiedeten ihn mit lautem Klatschen. Lacrouts Platz war da schon wieder besetzt: mit seinem soeben vereidigten Nachfolger Markus Czernik.

Auf Nachfrage unserer Zeitung betont Lacrouts einmal mehr, dass er sich nicht aus Unmut oder mangelnder Motivation zurückgezogen hat. „Es war eine schöne Zeit und ich habe viel gelernt, auch für mein eigenes Leben“, sagt Lacrouts. Auch wenn nicht alles immer „nach meiner Nase“ gelaufen sei. „Aber das muss man als Demokrat aushalten.“ Seinen Abschied aus dem Amt habe er sich nicht leicht gemacht, betont Lacrouts. Da er aber noch keinen Nachfolger gefunden habe, könne er aus seinem Hauptberuf als Inhaber einer Innenausbaufirma nicht von heute auf morgen aussteigen. Weil ihm die Doppelbelastung gesundheitlich zu viel geworden sei, habe er sich schweren Herzens für ein vorzeitiges Ende seines Ehrenamts als Gemeinderat entschieden. Für Fragen stehe er aber weiter gern zur Verfügung, meint der scheidende CSU-Fraktionssprecher: „Ich beame mich ja nicht weg aus Hausham.“

Bürgermeister lobt Verdienste von Hubert Lacrouts

Darauf besteht auch Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG). Lacrouts dürfe sich jederzeit einbringen und weiter seine Meinung sagen. „Aber lieber persönlich als in Leserbriefen“, feixte Zangenfeind. In seiner langen Amtszeit habe Lacrouts stets gezeigt, dass es ihm um den Bürgerwillen und nicht um Parteipolitik gehe. Große Verdienste habe er sich auch als Kulturreferent erworben und mit den Ausstellungen im Kunst- und Kulturhaus eine treue Fangemeinde aufgebaut, sagte Zangenfeind und überreichte Lacrouts besagten Geschenkkorb mit guten Weinen („Er trinkt nicht alles“) sowie einem Trachtengürtel mit dem Wappen der Gemeinde Hausham.

Die Gemeinderäte schenkten ihrem langjährigen Kollegen einen Gutschein für einen Hut. „Denk beim Aufsetzen an uns“, sagte Georg Eham (parteilos, CSU-Fraktion). Es falle ihm schwer, ihn gehen zu lassen. „Durch Leute wie dich habe ich als junger Mann gelernt, was Demokratie bedeutet“, schwärmte Eham. Besonders beeindruckt habe ihn, dass Lacrouts immer zu allen eine „faire Linie gepflegt“ habe. Nur Lob fanden auch die anderen Fraktionen. Thomas Danzer (SPD) dankte für die „gute und konstruktive Zusammenarbeit“, Ria Röpfl (FWG) erinnerte sich auch an „viel Gaudi“ und Harda von Poser (Grüne) musste sich „schon sehr überwinden“, Lacrouts Antrag auf Entlassung zuzustimmen. Dies taten die Gemeinderäte dann doch einmütig.

Nachrücker Markus Czernik vereidigt

Ebenso einstimmig beschlossen sie das Nachrücken von Markus Czernik. Der 48-Jährige Haushamer ist verheiratet, hat drei Kinder und leitet eine Versicherungsagentur im Ort. Er habe nur ein paar Minuten Bedenkzeit gebraucht, um sich klar zu werden, ob er Lacrouts Erbe antreten möchte, berichtete Czernik vor seiner Vereidigung. Letztlich habe er aber schon bei seiner Kandidatur gesagt: „Wenn ich mich aufstellen lassen, will ich es auch wirklich machen.“ Überzeugt habe ihn zudem die positive Stimmung und gute Zusammenarbeit im Gemeinderat. „Man weiß, wie es bei euch zugeht, und da möchte ich gern mit dabei sein.“

Zangenfeind begrüßte Czernik und würdigte dessen Engagement in zahlreichen Vereinen. „Du bist eine Bereicherung für uns und passt perfekt ins Team Hausham.“

sg