Nach Ärger über Bahnübergang Hausham: Lösung für Fußgänger in Sicht?

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Soll frei bleiben: Auf dem eigens für sie gebauten Bahnübergang sollen Fußgänger und Radfahrer die Gleise in Hausham auch während der Baustelle auf der B 307 überqueren können. © Thomas Plettenberg

Jetzt also doch: Nach heftiger Kritik haben Staatliches Bauamt und Bahn eine Lösung für die neuerliche Sperrung des Haushamer Bahnübergangs erarbeitet - zumindest für Fußgänger.

Hausham – Die Schranken gehen auf – doch keiner darf das Gleis überqueren. Dieser – freundlich ausgedrückt – kuriose Zustand erwartet die Haushamer während der Baustelle samt halbseitiger Sperrung der B 307 von der Einmündung der Althaushamer Straße bis zur Agip-Tankstelle am Ortsausgang Richtung Schliersee (wir berichteten). Während Autofahrern ein Umweg noch zuzumuten scheint, müssten Fußgänger auf die Unterführung am Bahnhof ausweichen. Die Reaktionen reichten von Kopfschütteln bis hin zu erzürnten Kommentaren – im Gemeinderat und draußen bei den Bürgern.

Auch im Maximilianeum in München herrschte Unverständnis über die Planung von Bahn und Staatlichem Bauamt: Landtagspräsidentin und CSU-Stimmkreisabgeordnete Ilse Aigner konnte nicht verstehen, warum es hier keine unbürokratische Lösung gibt. Also nutzte sie ihren politischen Einfluss und hakte bei den zuständigen Stellen nach – offenbar mit Erfolg.

Staatliches Bauamt und Bahn haben Lösung gefunden

Wie das Staatliche Bauamt auf Nachfrage bestätigt, hat die Behörde zusammen mit der Bahn eine Lösung für die Fußgänger erarbeitet. Die sollen auch während der Bauphase die für sie vorgesehene Gleisquerung nutzen können. Und das zu den gewohnten Schließzeiten, da der Bahnübergang bekanntlich trotz der Sperrung für den Autoverkehr in Betrieb bleibt. Die technische Realisierung und Verfügbarkeit der entsprechenden Lichtsignalanlagen werde gerade von der Baufirma geprüft, teilt das Staatliche Bauamt auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Man sei „sehr zuversichtlich, dass dies bis zum Baubeginn nächste Woche realisiert werden kann“.

Lesen Sie auch: Bahnübergang Hausham schon wieder gesperrt: Schildbürgerstreich?

Im Haushamer Rathaus ist die erfreuliche Meldung bereits angekommen. Ilse Aigner habe ihn über den Durchbruch informiert, teilt Bürgermeister Jens Zangenfeind mit. Er sei niemand, der sich immer gleich an die große Politik wendet, wenn er in einer Sache nicht weiterkommt, beteuert Zangenfeind. Umso mehr freue ihn, dass Aigner selbst die Initiative ergriffen habe. Das Ergebnis habe einmal mehr gezeigt, dass man „nur miteinander reden muss, damit sich was bewegt“.

Bürgermeister dankbar für Initiative

Auch die Gemeinde sei nörgelig geblieben und habe nicht aufgegeben. „Wir verstehen uns als Anwalt der Bürger und versuchen, ihre Interessen bestmöglich zu vertreten.“ Die nun erzielte Lösung verhindere zumindest für Fußgänger und Radfahrer, dass Hausham durch die Sperrung in zwei Teile zerschnitten wird. Einen Gewinn sieht Zangenfeind dabei vor allem für Senioren mit Rollatoren, Rollstuhlfahrer sowie Schulkinder mit Fahrrädern. „Für sie ist das Gefälle der Unterführung schlicht zu groß.“

Die technische Herausforderung liegt für den Bürgermeister nun in der Synchronisierung der Baustellenampeln für den Autoverkehr mit der Fußgängerampel am Bahnübergang. So müsse man einerseits verhindern, dass Fußgänger zu lange auf ein Grünsignal warten, andererseits aber auch darauf achten, keinen Rückstau im Baustellenbereich zu erzeugen.

sg