Nach Angriff in Flüchtlingsunterkunft: 28-Jähriger zu Bewährungsstrafe verurteilt

Teilen

Wegen gefährlicher Körperverletzung stand einen 28-Jähriger aus Pakistan in Miesbach vor Gericht (Symbolfoto). © dpa

Ein zehn Jahre schwelender Konflikt zwischen zwei Männern aus Pakistan ist im Oktober 2022 eskaliert. Einer der beiden Flüchtlinge stand jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht.

Hausham/Miesbach – Ein zehn Jahre schwelender Konflikt zwischen zwei Männern aus Pakistan ist im Oktober 2022 in einer Haushamer Flüchtlingsunterkunft eskaliert. Einer der beiden stand jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung in Miesbach vor Gericht. Laut Anklage soll der 28-Jährige seinen 33-jährigen Kontrahenten mit einem 50 Zentimeter langen Aluminiumrohr attackiert und schwer verletzt haben. Der Angeklagte bestritt das nicht grundsätzlich, stellte die Tat aber als Akt der Notwehr hin. Im Lauf der Verhandlung kam dann die ganze Vorgeschichte zur Sprache.

Streithähne kennen sich seit Berufsschulzeit

Die beiden Streithähne kannten sich seit ihrer Berufsschulzeit in Miesbach. Schon damals sei es immer wieder zu Schwierigkeiten gekommen, berichteten beide. Einmal habe ihm der Angeklagte einen Zettel mit der Aufschrift „Ich bin schwul“ auf den Rücken geklebt, erinnerte sich der 33-Jährige. Ein Polizist der Polizeiinspektion Miesbach sagte aus, dass wohl schon damals körperliche Übergriffe stattgefunden hätten, die aber nicht angezeigt worden seien.

Als sie in der Asylunterkunft 2022 Nachbarn wurden, setzten sich die Auseinandersetzungen fort. Der Angeklagte berichtete von Schikanen des Mitbewohners und eines anderen Nachbarn. Diese hätten oft, wenn er sich in seinem Zimmer aufgehalten habe, mit Küchenbrettern auf das Balkongeländer gehämmert, um ihn zu erschrecken. Bei einem Streit in der Küche habe ihm der Kontrahent einmal mit einem Kochtopf auf den Kopf geschlagen. Er habe zwar keine Anzeige erstattet, doch habe ihn der 33-Jährige danach fortwährend drangsaliert, er müsse ihm 5000 Euro geben, damit er, der Schläger, eine eventuelle Strafe bezahlen könne. Außerdem habe er ihm Schwarzarbeit unterstellt und gedroht, ihn vor Gericht mit zwei Anwälten „fertigzumachen“.

Angreifer spricht von Notwehr

Obwohl der 33-Jährige Ende August 2022 aus der Unterkunft ausgezogen war, habe er sich häufig dort aufgehalten, um mit seinem Bekannten dort zu kochen, „weil dort das Landratsamt den Strom bezahlt“, sagte der Angeklagte. Am Tattag hätten die beiden in der Küche gesessen und Drogen konsumiert, als er die Küche betreten habe. Da sei erneut Streit wegen der Kochtopf-Geschichte aufgeflammt, der 33-Jährige und sein Bekannter hätten ihn dann angegriffen. Einer habe ihn festgehalten, der Andere auf ihn eingeschlagen. In seiner Not habe er das Rohr gegriffen, um den 33-Jährigen abzuwehren. Da sei aber der Dritte schon nicht mehr in der Küche gewesen.

Lesen Sie auch: Eskalierter Glaubensstreit: Drei Flüchtlinge verurteilt

Völlig anders klang der Vorfall aus Sicht des Opfers. Er habe alleine auf der Couch in der Küche gesessen, als der 28-Jährige zur Tür hereingeschaut habe. Der sei dann verschwunden und mit dem Rohr in der Hand zurückgekommen. Ohne Vorwarnung habe er ihm damit zweimal ins Gesicht geschlagen. Als er aufgesprungen sei, habe er zwei Schläge gegen Brust und Oberschenkel bekommen. Eine Verletzung am Mund musste im Krankenhaus genäht werden, doch blieb dem 33-Jährigen eine sichtbare Narbe.

Das Gericht glaubte schließlich dem Opfer. Dessen bloße Anwesenheit habe den 28-Jährigen so aufgeregt, dass er ausgerastet sei, rekonstruierte Richter Walter Leitner die Situation. Er verhängte eine Freiheitsstrafe von elf Monaten auf Bewährung und ging damit sogar über die Forderung der Staatsanwältin hinaus. Zusätzlich muss der 28-Jährige 160 Sozialstunden ableisten.

Stefan Gernböck