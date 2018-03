Nach Insolvenz: Regens-Wagner übernimmt Pflege- und Therapiezentrum

Die „ergebnisoffenen Gespräche“ haben zum Erfolg geführt. Die Regens-Wagner-Stiftung Erlkam übernimmt zum 1. April des Pflege- und Therapiezentrums am Neuen Weg in Hausham.

Hausham/Fischbachau – Der Kauf- und Abtretungsvertrag haben die Beteiligten diese Woche unterzeichnet, geben beide Seiten in einer Pressemitteilung bekannt. Gleichzeitig habe man den Verkauf der Immobilie im Erbbaurecht notariell besiegelt. Lediglich die Stiftungsaufsicht müsse noch ihre Genehmigung erteilen.

Nicht nur die Bewohner dürfen aufatmen, sondern auch die Mitarbeiter. Regens-Wagner werde das „Assistenzangebot“ mit 24 Plätzen für Menschen mit Behinderung – derzeit leben 16 Personen in der Einrichtung – sowie die bestehenden Arbeitsverhältnisse übernehmen. Den Bewohnern der Außengruppe „Bauernhof“ in Fischbachau werde auf Wunsch ein Wohn- und Begleitungsangebot in Erlkam unterbreitet, teilt die Stiftung mit. Der Bezirk Oberbayern habe mit Regens-Wagner eine entsprechende Leistungs- und Vergütungsvereinbarung geschlossen.

Wie berichtet, war die Fischbachau Pflege- und Therapiezentrum GmbH zuletzt in unruhiges Fahrwasser geraten. Wegen akuten Personalmangels kündigte der Bezirk Ende 2017 die Leistungsvereinbarung für den Standort Fischbachau. Die Bewohner mussten in andere Einrichtungen umziehen. Einige von ihnen haben einen Platz in Hausham bekommen.

„Wir sind froh, dass uns nach denintensiven Gesprächen diese Lösung gelungen ist“, sagt Oliver Mathes, der die mittlerweile insolvente Merkel-Unternehmensgruppe als Sanierungsgeschäftsführer leitet. Nicht nur für Einrichtungen und Bewohner, sondern auch für die Mitarbeiter und deren Familien gebe es nun eine langfristige Perspektive.

Auch bei Regens-Wagner freut man sich über die Übernahme. „Wir hoffen, dass nach den vielen Wochen und Monaten der Unsicherheit nun wieder eine Zeit der Beruhigung und Beständigkeit zum Wohl der Menschen mit Behinderung und der Mitarbeiter anbricht“, teilt die Stiftung mit. Allerdings würden die kommenden Tage von allen Beteiligten viel Kraft, Redlichkeit, Rücksichtnahme, Verständnis und Flexibilität erfordern.

Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind sieht in Regens-Wagner einen „tollen Partner“, den man nach Kräften unterstützen werde. Sein Amtskollege in Fischbachau, Josef Lechner, fischt hingegen noch im Trüben, was mit der seit Anfang des Jahres geschlossenen Einrichtung in seiner Gemeinde passiert. „Unser letzter Kenntnisstand ist, dass an einem Weiterbetrieb gearbeitet wird“, sagt Lechner. Interessenten an einer alternativen Nutzung hätten sich bereits gemeldet. Mehr als empfehlend darauf einwirken könne die Kommune aber nicht. Das Haus gehöre der Luitpold Immobilien II GmbH, die auch Eigentümerin des Neuen Wegs in Hausham war.

Sollte es zu Gesprächen kommen, werde er auf Wunsch unterstützend tätig, versichert Lechner. „Ich bringe die Parteien gerne zusammen.“