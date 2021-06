Nach kurzem Leerstand: Ex-Trigema-Filiale in Hausham wieder belebt

Das große Kistenpacken: (v.l.) Anton Stetter, Stefan Biebl und Katharina Taubenberger im neuen Versandzentrum in der ehemaligen Trigema-Filiale in Hausham.

Neue Eigentümer nutzen Zeit bis zum Abriss

von Sebastian Grauvogl schließen

Kartons statt Klamotten: In der leer stehenden Trigema-Filiale in Hausham ist wieder Leben eingekehrt. Der Grund: die umtriebigen Nachbarn und neuen Eigentümer.

Hausham – Wo vor nicht allzu langer Zeit noch bunte Klamotten hingen, türmen sich jetzt haufenweise braune Schachteln. Kaum hat der Textilkonzern Trigema seine Filiale im Haushamer Gewerbegebiet an der Oberen Tiefenbachstraße verlassen, herrscht dort schon wieder emsiges Treiben. Die neuen Eigentümer der Destillerie Lantenhammer haben dort in kurzer Zeit ein kleines Logistikzentrum geschaffen, das das gesamte Online-Geschäft der Bavarian Distillers und sogar externer Firmen aus dem Landkreis abwickelt.

„Willkommen bei Amazon Oberland“, sagt Stetter augenzwinkernd, als er die Tür aufstößt. Ausgangspunkt für die Idee zur Versandplattform in Hausham waren die durch die Gastronomie- und Hotelschließungen hervorgerufenen Umsatzeinbrüche, berichtet Stetter. Zwar habe man auch zuvor schon einen Online-Shop betrieben, der sei aber allenfalls eine kleine Ergänzung des Hauptgeschäfts gewesen. Das bis zum Abriss leer stehende Trigema-Gebäude (bekanntlich will Lantenhammer hier ein neues Geschäfts- und Wohnzentrum errichten) habe sich angeboten, die Kapazitäten in diesem Bereich auszubauen.

Zunächst begann alles ein bisschen hemdsärmelig. „Wir mussten erst mal Kartons für den Versand kaufen. Und die gibt es nicht zehnerweise“, erklärt Stetter. So war die ehemalige Trigema-Verkaufsfläche im Nu mit rund 5000 Schachteln in unterschiedlichsten Größen gefüllt. Damit Glasgebinde beim Transport nicht kaputtgehen, musste das Team spezielle Kartons konstruieren lassen. „Die Logistikunternehmen schreiben vor, dass Pakete einen Sturz aus zwei Metern Höhe aushalten müssen“, erklärt Stefan Biebl, der für das gesamte Online-Business der Bavarian Distillers zuständig ist.

Da die Flaschen nach der Produktion in der Destillerie gegenüber standardmäßig in einfache Schachteln gesteckt werden, wäre jede Menge Müll angefallen. Die ökologische Lösung: Die Schachteln werden geschreddert und anschließend in kleine Papiersäcke gefüllt, die wiederum die Versandpakete auspolstern. „Damit brauchen wir keine Luftpolsterfolie“, erklärt Stetter.

Schon jetzt verlassen jeden Tag rund 100 Pakete das Versandzentrum. Bei Werbeaktionen deutlich mehr. Mittlerweile schnüren die Mitarbeiter längst nicht mehr nur Obstbrände und Co. für den Versand zusammen. Auch die Genussschmelzerei Essendorfer, das Brauhaus Tegernsee und die Naturkosmetikmarke Scents of Bavaria nutzen die neue Versandplattform für ihre Online-Bestellungen. Und Biebl verhandelt bereits mit weiteren potenziellen Partnern aus dem Landkreis.

Unter dem nach wie vor geplanten Abriss der Trigema-Filiale soll das neue Versandzentrum übrigens nicht leiden. Es zieht dann in die jetzigen Lantenhammer-Gebäude um, die vorher entsprechend ertüchtigt werden, erklärt Stetter. Dann vielleicht für noch mehr Pakete.

sg