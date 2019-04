Nach RTL-Reportage: kbo-LMK-Geschäftsführer und Chefarzt über Herausforderungen in der Psychiatrie

Zuletzt hatte das Team-Wallraff bei RTL Missstände in deutschen Psychiatrien aufgedeckt. Wie Psychiatrie aber auch anders geht, erzählen kbo-LMK-Geschäftsführer und Chefarzt im Interview.

Agatharied – Verdeckt hat das RTL-Reporter-Team um Günter Wallraff in psychiatrischen Einrichtungen in Deutschland ermittelt. Und dabei erschreckende Missstände aufgedeckt: überfordertes Personal, Strafen für Patienten, menschenverachtende Zustände. Wie die Situation in der kbo-Lech-Mangfall-Klinik in Agatharied ist, erzählen Gerald Niedermeier, Geschäftsführer der kbo-Lech-Mangfall Kliniken, und Prof. Dr. Michael Landgrebe, Chefarzt in Agatharied, im Interview.

Herr Niedermeier, Herr Professor Landgrebe, gibt es Missstände in der Psychiatrie?

Landgrebe: Klar gibt es Missstände in manchen Kliniken, aber es gibt viel mehr positive Beispiele für Einrichtungen, die vertrauensvolle Anlaufstellen für zahlreiche Menschen sind. Es ist traurig, dass Berichte über Missstände in der Psychiatrie immer für sehr viel Aufmerksamkeit sorgen, während die viel häufigere hervorragende Arbeit und Hilfe keine Erwähnung findet. Aus unserer Sicht gibt es keinen Grund für eine Angst vor der Psychiatrie.

Wenn es nach der Berichterstattung von Günter Wallraff auf RTL geht, sieht das jedoch anders aus.

Landgrebe: Günter Wallraff ist bestimmt ein sehr guter Journalist und zeigt Missstände auf, was richtig und auch wichtig ist. Die teils nicht immer ganz ausgewogene Darstellung erweist dem Patienten einen Bärendienst, indem er Ängste schürt, ohne Ängste zu nehmen. Viel wichtiger wären Aufklärungskampagnen zum Thema psychische Erkrankungen: Was das bedeutet, wie man sie behandelt und wie eine moderne Psychiatrie aussieht. Ich bin überzeugt, dass die berichteten Missstände nicht repräsentativ sind für die deutsche Psychiatrie.

Transparenz wäre aber durchaus wünschenswert.

Landgrebe: Ja. Keiner traut sich so recht, offen über psychische Erkrankungen zu reden. Da ist wirklich jede Öffentlichkeitsarbeit zunächst hilfreich, um die Menschen in die Behandlung zu bekommen.

Da gibt es leider noch viele Ängste. Oder?

Niedermeier: Psychiatrie ist immer mit einem Stigma behaftet. Wir tun aber sehr viel, um diesem entgegenzutreten und den Patienten die Ängste zu nehmen. Sätze wie „Da kommst du nie mehr raus, wirst eingesperrt und musst ein bisschen basteln“, sind absoluter Blödsinn. Die Verweildauer beträgt bei uns im Schnitt 20 bis 21 Tage.

Aber es gibt durchaus Patienten, die gezwungen werden.

Niedermeier: Man spricht immer von Zwangsmaßnahmen. Aber es ist einfach eine Unterbringung, die angeordnet ist, um Patienten, die eigen- oder fremdgefährdet, etwa einen Suizid planen, zu schützen.

Landgrebe: Die Behandlung und die Unterbringung gegen den Willen sollte und ist die absolute Ausnahme in der Psychiatrie. Die überwiegende Mehrzahl der Patienten kommt freiwillig zu uns. Und ich würde mal sagen, dass die hochgradig dankbar sind, dass sie hier Hilfe bekommen.

Wie sieht die Hilfe im Speziellen aus?

Landgrebe: Die Therapie ist immer sehr vielfältig. Das geschieht im Team mit Fachkräften, die alle entsprechend qualifiziert sind. Das sind Ärzte, Psychologen, Psychotherapeuten und auch Spezialtherapeuten wie Ergo-, Kunst-, Musik und Sporttherapeuten. Das geht hier alles Hand in Hand. Da sind wir in Agatharied gut aufgestellt. Sowohl von der Quantität wie auch von der Qualifizierung des Personals.

Ein Kritikpunkt ist aber auch immer wieder die Überforderung des Personals. Eine Problematik, die Sie nicht kennen?

Landgrebe: Der Schlüssel ist, genügend Personal zu haben. Das ist und bleibt eine Herausforderung für jede Klinik, im ärztlichen und auch im therapeutischen Bereich. In Agatharied sind wir aber im Gegensatz zu vielen anderen Kliniken gut aufgestellt. Dennoch: Mehr Personal könnte man immer gebrauchen, das ist vollkommen klar. Es zu bekommen, bleibt herausfordernd.

Die Arbeit in der Psychiatrie ist vermutlich besonders belastend.

Landgrebe: Man muss sagen, es gibt psychiatrische Krankheitsbilder, die für das Personal sehr herausfordernd sind. Wenn Pfleger oder Ärzte und Therapeuten von Patienten bedroht oder beschimpft werden und es teilweise zu gewalttätigen Übergriffen kommt – was selten ist, aber manchmal eben doch vorkommt – da muss man erstmal damit umgehen können.

Kann es in diesen Situationen auch zu Übergriffen von Personal auf Patienten kommen?

Landgrebe: Also hier für uns lege ich meine Hand ins Feuer, dass es das nicht gibt. Da ist natürlich die Qualifizierung und Schulung des Personals, aber auch, dass man genügend hat, der Schlüssel. Gewalt ist ein Thema, aber von unserer Seite eines, das wir versuchen, mit allen möglichen Maßnahmen zu vermeiden.

Ist dabei die Fixierung eine gängige Maßnahme?

Landgrebe: Die gibt es natürlich im Ausnahmefall, in manchen Situationen ist es einfach nicht zu umgehen, um Gefahr für den Patienten, andere Patienten oder Personal abzuwenden. Psychische Erkrankungen heben zum Teil die Steuerungsfähigkeit eines Menschen auf, womit der sich und andere massiv gefährden kann. Da gibt es jedoch ganz strenge Auflagen, das kann man nicht willkürlich machen und steht immer unter dem Richtervorbehalt. Auch was vorher alles auszuprobieren ist und wie der Patient dann zu überwachen ist, ist klar geregelt. Wir sind auch dazu angehalten, eine Fixierung auf so kurze Zeit wie möglich zu beschränken.

Dazu wird in der Klinik bestimmt streng kontrolliert. Oder?

Landgrebe: Es gibt Statistiken, die im Haus geführt werden. Die werden auch entsprechend gemeldet. Außerdem gibt es Besuchskommissionen, die kommen unangemeldet in die Kliniken. Die waren letztes Jahr bei uns und waren sehr zufrieden.

Wird das Personal besonders für gewaltsame Situationen geschult?

Landgrebe: Zum einen haben alle eine Fachpflegeausbildung. Entscheidend ist aber auch das Deeskalationsmanagement. Das sind aufwendige Schulungen über mehrere Tage, verpflichtend für alle Mitarbeiter, die am Patienten tätig sind. Da lernt man, wie man mit herausforderndem und aggressivem Verhalten von Patienten umgeht, ohne es weiter eskalieren zu lassen.

Niedermeier: Bei den Maßnahmen geht es auch darum, Patienten, die manisch oder in erregtem Zustand sind, möglichst schnell zu erkennen, um dann mit beruhigenden und begleitenden Gesprächen eine einschneidende Maßnahme, wie eben die Fixierung, zu verhindern.

In der Kritik steht auch gerne mal die Überbelegung von Kliniken.

Niedermeier: Wir haben eine Belegung von knapp 100 Prozent. Wir haben aber auch eine Pflichtaufnahme. Wir sind gut belegt, und es könnte schon sein, dass eine Welle an Patienten kommt, so dass wir auch mal über den 100 Prozent liegen.

Das ist aber dann noch zu stemmen?

Niedermeier: Ja. Dafür sind wir eben da, das müssen wir organisieren können.

Landgrebe: Wir dürfen niemanden abweisen und versuchen, mögliche Überbelegungen natürlich so kurz wie möglich zu halten.

Über die kbo-LMK-Klinik

Die kbo-Lech-Mangfall-Klinik in Agatharied hat derzeit fünf Stationen in Betrieb mit 108 vollstationären Betten, 20 tagesklinischen Plätzen und einer großen Ambulanz. Die Stationsgröße beträgt 20 Betten im Bereich der Psychosomatik und 22 Betten auf allen anderen Stationen. In der Klinik gilt der Zweibettzimmer-Standard. Als Fachkrankenhaus mit einem Pflichtversorgungsauftrag kann es manchmal auch zu Überbelegungen kommen, so dass ein drittes Bett eingeschoben werden muss. Jedes Zimmer hat seinen eigenen Nassbereich.

Das Ziel der Klinik ist es, psychische Erkrankungen möglichst früh zu erkennen, um Maßnahmen zu treffen, die für den Betroffenen nicht zu einschneidend sind, damit dieser am besten in seinem gewohnten Umfeld weiterleben kann. Warum die Psychiatrie immer mehr an Bedeutung gewinnt, erklärt kbo-LMK-Geschäftsführer Gerald Niedermeier: „Laut einer statistischen Auswertung sagt man, jeder vierte Erwachsene in der Bundesrepublik kommt in einem Jahr mal mit einer psychischen Erkrankung oder psychischen Situation in Berührung.“ Und dabei kann jeder in eine Krise kommen, meint der Geschäftsführer. Sei es, dass ein Familienangehörigerstirbt, dass sich der Partner trennt oder, dass es Probleme in der Arbeit gibt. „Der Druck in der Gesellschaft nimmt immer mehr zu“, sagt Niedermeier.

Auch wenn eine psychische Erkrankung oft dazu führt, dass Menschen nicht mehr am normalen Alltag oder Arbeitsleben teilnehmen können, ist diese laut Chefarzt Prof. Dr. Michael Landgrebe nach wie vor nicht so akzeptiert wie etwa ein Beinbruch. „Das heißt, wenn jemand für eine Depression Hilfe sucht, geschieht das oft im heimlichen Bereich“, meint Landgrebe. „Aber das Leid, das die Patienten haben, ist immens.“

Im Zuge einer Renovierung und Modernisierung (wir berichteten) soll die Klinik in den nächsten ein- bis eineinhalb Jahren auf den modernsten Stand gebracht werden. Landgrebe: „Das Ziel des Umbaus ist auch, noch mehr Komfort und Platz für die Patienten zu schaffen und Überbelegungen zu vermeiden.“

