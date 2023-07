Nach tagelanger Vermisstensuche: Rollstuhlfahrer aus Irschenberg (26) tot aufgefunden

Von: Sebastian Grauvogl

Die Polizei hat tagelang intensiv nach dem Vermissten gesucht. © Peter Kneffel

Ein 26-jähriger Irschenberger war in Hausham spurlos verschwunden. Nach mehrtägiger intensiver Suche wurde der vermisste Rollstuhlfahrer nun tot aufgefunden. Die Kripo ermittelt.

Update Dienstag, 18. Juli, 12 Uhr: Trauriges Ende von Suchaktion: Vermisster ist tot

Hier die Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd im Wortlaut:

„Groß angelegte Suchmaßnahmen in der Region, an der sich zahlreiche Streifenwagenbesatzungen unter der Leitung der Polizeiinspektion Miesbach, ein Polizeihubschrauber und eine Rettungshundestaffel beteiligt hatten, führten in den letzten Tagen nicht zum Auffinden des 26-jährigen Irschenbergers. Ebenso wenig erbrachte eine Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Erkenntnisse zum Aufenthaltsort.

Am Dienstagvormittag, 18. Juli, wurde der Vermisste leider nur mehr tot im Gemeindebereich von Hausham gefunden. Die Kriminalpolizeistation Miesbach übernahm die Todesfallermittlungen in der Sache. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter oder ein Fremdverschulden gibt es derzeit nicht.

Trotz des tragischen Ausgangs der Vermisstensuche bedankt sich die Polizei bei allen Redaktionen, welche die Öffentlichkeitsfahndung unterstützt haben.“

Update Montag, 17. Juli, 17 Uhr: Weiter keine Spur von 26-Jährigem

Auch mehr als zwei Tage nach dem Verschwinden des jungen Irschenbergers fehlt von dem 26-Jährigen jede Spur. Die Polizei fahndet weiter mit Hochdruck nach dem auf den Rollstuhl angewiesenen jungen Mann, teilt die Leiterin der Miesbacher Dienststelle, Katharina Schreiber, auf Nachfrage mit. Wie berichtet, gilt der Irschenberger seit Samstagabend als vermisst. Zuvor habe er sich zur „medizinischen Behandlung“ in Agatharied aufgehalten. Einzige Anhaltspunkte für die Einsatzkräfte sind laut Schreiber die letzten verfügbaren Handydaten des 26-Jährigen sowie Fährten, die die Suchhunde aufgenommen haben. Hinweise auf mögliche Sichtungen aus der Bevölkerung hätten der Polizei bislang nicht wirklich weitergeholfen. Zwar sei der Rollstuhlfahrer auf befestigte Wege angewiesen, könnte aber natürlich auch in einen Zug gestiegen sein.

So haben die Einsatzkräfte den unmittelbaren Suchradius mittlerweile auch auf Schliersee und Miesbach ausgeweitet, die Öffentlichkeitsfahndung deckt jedoch noch einen weiteren Bereich ab.

Erstmeldung Sonntag, 16. Juli, 10.30 Uhr:

Hausham - Die Polizeiinspektion Miesbach hat eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem in Hausham verschwundenen Irschenberger eingeleitet. Der 26-jährige Rollstuhlfahrer befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Hier der Suchaufruf im Wortlaut:

Seit Samstagnachmittag, 15. Juli 2023, wird der in Irschenberg lebende 26-Jährige vermisst. Dieser wurde zuletzt gegen 15.30 Uhr im Ortsbereich Hausham gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Zu einem vereinbarten Zeitpunkt am Abend kehrte er nicht zurück.

Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass sich der junge Mann aktuell in einer hilflosen Lage befindet und Hilfe benötigt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wird.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miesbach, 08025/2990, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

