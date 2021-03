Nach Wegzug von Sixtus: Werbefläche an Industriestraße in Hausham bleibt leer - vorerst

Harrt einer neuen Verwendung: der Werbepylon an der Industriestraße in Hausham, den seinerzeit die Firma Sixtus aufgestellt hatte.

Bauausschuss will Gesamtkonzept abwarten

Sixtus ist weg, die Werbung auch. Doch was wird jetzt aus dem ungenutzten Pylon an der Industriestraße in Hausham? Der Bauausschuss bevorzugt die Einbindung in ein Gesamtkonzept.