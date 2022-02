Nach zwei Jahren Pause: Stallhofer-Museum in Agatharied soll wieder öffnen

Von: Sebastian Grauvogl

Nimmt Abschied: Georgine Konrad hat sich 13 Jahre lang ums Stallhofer-Museum gekümmert. © Thomas Plettenberg

Nach mehr als zwei Jahren Corona-Pause soll das Stallhofer-Museum in Agatharied wieder eröffnet werden. Allerdings ohne die gute Seele, die sich 13 Jahre lang um die Ausstellung gekümmert hat.

Agatharied – Was zum Lesen hatte Georgine Konrad immer mit dabei, wenn sie die Tür zur Stallhofer-Ausstellung aufsperrte. Drei Stunden können schon lang werden, wenn man ganz allein im Museum im zweiten Obergeschoss des Gasthof Staudenhäusl in Agatharied sitzt. Doch tatsächlich ist Konrad in ihren 13 Jahren als Beauftragte des Kunstkreises Hausham nur selten dazu gekommen, während der Öffnungszeiten immer am ersten Samstag im Monat ein Buch aufzuschlagen. Zwei Besucher reichten aus, dass sie gut beschäftigt war. Denn wer den Weg in die versteckte Schau des Haushamer Malers auf sich nahm, wollte etwas wissen über das einheimische Genie – oder hatte selbst eine Geschichte zu erzählen. „Einfach schnell durchgehuscht ist nur ganz selten jemand“, meint Konrad stolz.

Seit rund zwei Jahren herrscht nun aber Stillstand im Stallhofer-Museum. Wegen des Aufwands durch die sich ständig ändernden Corona-Regeln entschied sich Konrad zusammen mit der Gemeinde, die Ausstellung bis auf Weiteres geschlossen zu halten. Jetzt aber tut sich wieder etwas in den Räumen.

Die neue Haushamer Kulturreferentin Elisabeth Leidgschwendner und Bürgermeister Jens Zangenfeind beschlossen bei einem Ortstermin, die Ausstellung wieder zu öffnen. Bevor es am internationalen Museumstag am 15. Mai so weit ist, steht noch eine umfassende Renovierung an. Wie Zangenfeind berichtet, werden unter anderem die Wände gestrichen. Laut Leidgschwendner wird zudem eine bessere Beleuchtung installiert, auch die Beschriftung der einzelnen Werke soll erneuert werden.

Gute Seele des Museums hört nach 13 Jahren auf

Die augenscheinlichste Veränderung aber eine personelle: Georgine Konrad hat sich aus Altersgründen entschieden, die Verantwortung für die Museumsöffnung in jüngere Hände abzugeben. „Ich werde 80 und muss mehr auf meine Gesundheit achten“, sagt Konrad. Ihr Herz hänge immer noch sehr an der Ausstellung; deshalb sei ihr auch sehr daran gelegen, dass diese in ihrem Sinne weitergeführt wird.

Dieses Versprechen haben Leidgschwendner und Zangenfeind ihr gern gegeben. „Josef Stallhofer ist eine große Persönlichkeit unserer Gemeinde und wir werden ihn durch seine Bilder und Kunstwerke immer am Leben erhalten“, kündigt Zangenfeind an. Die Kulturreferentin hat sich bereits auf die Suche gemacht nach einem sach- und fachkundigen Nachfolger. Falls sich auf die Schnelle niemand finde, „setze auch ich mich ins Museum rein“, kündigt Leidgschwendner an. Angesichts von nur drei Stunden Öffnungszeit pro Monat halte sich der zeitliche Aufwand in Grenzen. Gerade für die auf Anfrage verfügbaren Führungen wäre der Kulturreferentin aber schon wohler, wenn sie einen Experten an der Hand hätte. Sie selbst werde sich zwar auch noch einlesen in Stallhofers Werk- und Lebensgeschichte, „das ganz große Wissen habe ich aber nicht“, räumt die Kulturreferentin ein.

Viele Stallhofer-Werke in Privatbesitz

Konrad erwarb sich dieses über die Jahre nicht nur durch das Studium der vielen Schriftstücke im Museumsfundus, sondern vor allem durch viele Gespräche mit Haushamern. Durch ihre Recherchen sei sie immer wieder auf Bürger gestoßen, die selbst Bilder des Künstlers im Wohnzimmer hängen haben und diese teilweise sogar mal als Leihgabe dem Museum zur Verfügung gestellt hätten. „Man muss viel rumfragen“, erinnert sich Konrad.

Sie selbst habe kein Stallhofer-Werk in ihrem Besitz, meint die 79-Jährige. Dafür aber Unmengen an Fotografien auf dem Computer. Die nutze sie in erster Linie, um sich etwas für ihre eigenen Malereien abzuschauen. Beispielsweise, wie der Meister bei Porträts die Augen gestaltete oder bei Landschaftsbildern die Bäume. Bei Fragen rund ums Stallhofer-Museum stehe sie selbstverständlich weiter zur Verfügung, kündigt Konrad an.

Langeweile beim Betreuen der Ausstellung müsse auch ohne Lesestoff niemand fürchten, meint die 79-Jährige. „Man eigentlich immer was zum Abstauben, Umhängen oder Herumrutschen.“ Oder man bewundert einfach selbst die Kunst des Haushamer Meisters.

Zum Stallhofer-Museum

Der 1908 geborene und 1993 verstorbene Kunstmaler und Ehrenbürger der Gemeinde Hausham wirkte als Restaurator im Münchner Antiquarium der Residenz. Er schuf viele Fresken und Altarbilder und hinterließ der Gemeinde Landschaftsbilder, Porträts, Schützenscheiben, Skizzen und Entwürfe. Dass die Bilder des akademischen Malers seit 2002 im Staudenhäusl zu sehen sind, liegt an einer großzügigen Spende des Ehepaars Kühnen an die Gemeinde. Diese kaufte damit den Gasthof und richtete dort im zweiten Stock die Ausstellung ein. Maßgeblich an der Einrichtung beteiligt war auch die damalige Haushamer Kulturreferentin Ilse Wagner, die die Museumsleitung dann 2008 an Kunstkreis-Mitglied Georgine Konrad übergab.

