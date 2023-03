Nachruf: Ehemaliger Rektor, SG-Vorstand und Gemeinderat Andreas Stefan aus Hausham gestorben

Von: Jonas Napiletzki

Andreas Stefan wird in einem Trauergottesdienst in der Kirche St. Anton in Hausham verabschiedet. © Andreas Leder

Andreas Stefan, früher Rektor der Volksschule Hausham, Gemeinderatsmitglied und SG-Vorstand, ist mit 81 Jahren gestorben. Seine Wegbegleiter erinnern sich gerne an ihn.

Hausham – Ehemalige Rektoren sind an ihren Schulen fast immer willkommen. Andreas Stefan bildete da keine Ausnahme. Doch auch an anderen Stellen in Hausham hinterlässt der Sportler und Politiker Lücken. Er starb am vergangenen Donnerstag im Alter von 81 Jahren.

Der heutige Schulleiter Markus Rewitzer sagt nach Recherchen in der Chronik: „Manche können nicht loslassen.“ Ganz anders sei das bei Stefan gewesen, der die Volksschule von 1987 bis zur Pensionierung 2005 geleitet hat. Spätere Einladungen schlug Stefan stets aus – mit Verweis auf seine Enkel, die die Schule besuchten. Die Bescheidenheit hatte aber nichts mit seinem Wirken zu tun. „In seine Zeit fällt der Erweiterungsbau mit der Aula und dem Trakt der heutigen Mittelschule“, sagt Rewitzer.

Stefan war einer der FWG-Gründungsväter in Hausham

Die Schule wurde seit ihrem Bau 1958 nur von wenigen Rektoren geleitet. „Entsprechend lange hat Stefan gewirkt.“ Auch später sei der Haushamer an Bildungsthemen interessiert geblieben – dann als Gemeinderat.

Andreas Stefan (†) © Archiv TP

Aus dieser Zeit kennt Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) Stefan gut. „Er war ein ,Urgestein’ und einer der Gründungsväter der Freien Wähler Gemeinschaft in Hausham.“ Von 1990 bis 2009 engagierte sich Stefan im Gemeinderat, war Fraktionssprecher und brachte Projekte auf den Weg.

Früherer Rektor war bis zu seinem Tod Mitglied der SG

In der SG Hausham war er von 1988 bis 1993 Erster Vorstand, 66 Jahre lang Mitglied und über viele Jahre aktiver Fußballer. „Die liebenswerte, humorvolle, engagierte und lebensbejahende Art von Andreas Stefan wird uns immer gegenwärtig sein“, sagt Zangenfeind. Besonders in Erinnerung bleibt dem Bürgermeister der trockene Humor. „Seine hintergründigen und wohl durchdachten Kommentare waren einzigartig.“

Ob in der Politik, der Kinder- und Jugendförderung, im sportlichen oder im schulischen Bereich: „Anderl war immer für uns da, wenn wir ihn brauchten.“ Auch Altbürgermeister Arnfried Färber sei mit Stefan „freundschaftlich tief verbunden“ gewesen. Färber erinnert unter anderem an Hilfsaktionen, für die Stefan persönlich ins Ausland fuhr. Im höheren Alter machte sich der frühere Gemeinderat als „Ehrenamtlicher Bauleiter“ verdient, schildert Zangenfeind. Fast täglich habe er Stefan an der Baustelle des Bahnübergangs gesehen. „Andreas Stefan wird für mich immer ein Vorbild bleiben.“ Durch sein Engagement, seinen Ideenreichtum und seinen großen Wirkungskreis sei er ein liebenswerter Gestalter der Ortsgemeinschaft gewesen. „Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, insbesondere seiner lieben Frau Christl.“ nap

