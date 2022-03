Naturfreundestraße Hausham: Mehr Wohnraum, weniger Geschäfte

Von: Christian Masengarb

Teilen

Zwei Gewerbeeinheiten weniger, aber fünf Wohnungen mehr bekommt Hausham in der Naturfreundestraße 20. Ein guter Tausch, meinte der Bauausschuss. © TP

In der Haushamer Naturfreundestraße werden leer stehende Geschäftseinheiten zu Wohnungen umgewandelt. Die Wandlung der Naturfreundestraße sei unaufhaltbar, sagt der Bürgermeister.

Hausham – Als Constanze Bock vom Büro Dragomir auf der jüngsten Sitzung des Haushamer Gemeinderats erste Ergebnisse des Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) vorstellte, nannte sie dabei auch Wünsche der Haushamer, die dem, was der Bauausschuss wenige Tage zuvor beschlossen hat, scheinbar widersprechen: Für die Naturfreundestraße hatten Bürger, Steuerkreis und Vertreter der gesellschaftlichen Bereiche eine Belebung gefordert, inklusive mehr kleinstrukturiertem Einzelhandel. Der Bauausschuss stimmte in seiner Februarsitzung aber dem Wegfall zweier Gewerbeeinheiten in der Naturfreundestraße 20 zu. Was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch wirkt, zeigt auf den zweiten Blick die Herausforderungen der Ortsentwicklung.

Mehr aus Hausham: Altlasten in Hausham: So aufwendig wird die Sanierung der Mülldeponie Freudenreich

Naturfreundestraße 20: Gemeinde tauscht zwei ungenutzte Gewerbeeinheiten gegen fünf neue Wohnungen

Zunächst zu den Plänen für die Naturfreundestraße 20: Der Antragssteller will das Haus neben dem BRK-Kleiderladen sanieren. Dabei sollen im Erdgeschoss zwei der drei bestehenden Gewerbeeinheiten zu Wohnungen werden. Das Dachgeschoss des Wohn- und Geschäftshaus will der Bauwerber ausbauen und dort ebenfalls drei Wohnungen einrichten. Zwerggiebel und Balkone sollen Richtung Süden und Dachgauben im Bereich der neuen Treppenhäuser Richtung Norden entstehen. Im Wesentlichen also ohne Flächenverbrauch fünf neue Wohnungen – die in Hausham knapp sind –, zum Preis von zwei Geschäftseinheiten.

Ein sinnvoller Tausch, kommentierte Jens Zangenfeind (FWG) im Bauausschuss. Der Bürgermeister sprach von einer gelungenen Planung; die Sanierung sei eine Bereicherung für die gesamte untere Naturfreundestraße. „Ich finde es klasse, dass jemand dafür viel Geld in die Hand nimmt und auch an die Optik denkt.“ Außerdem bleibe immerhin eine Ladeneinheit erhalten. Er werde schon einen Pächter finden, soll der Eigentümer gesagt haben, zitierte Bauamtsleiterin Petra Sperl.

Lesen Sie auch: Ukraine-Krieg: Haushamerin (23) organisiert Hilfsaktion - riesige Spendenbereitschaft

Zangenfeind: Wandel zur Wohnstraße unaufhaltbar und nicht schlimm

Die Wandlung der Naturfreundestraße vom Einzelhandel zur Wohnstraße sei nicht aufzuhalten, aber auch nicht schlimm, sagte Zangenfeind weiter. Die Gemeinde bemühe sich, bestehende Geschäfte zu erhalten. Hoffnung, alle ungenutzten Einheiten erneut für den Einzelhandel zu beleben, machte er dem Gremium kaum. „Wir brauchen aber Wohnungen.“

Die Ausschussmitglieder teilten diese Einschätzung offenbar. Weil der Antragssteller ausreichend Stellplätze vorweisen konnte, die Abstandsflächen gegenüber dem derzeitigen Stand nur geringfügig verändert werden und der Antrag auch sonst baurechtlich einwandfrei daherkam, erteilten sie ihm einstimmig das Einvernehmen.

Ebenfalls interessant: Bahnhofsvorplatz Hausham: Gemeinderat entscheidet sich für Trinkbrunnen

Das Ergebnis zeigt: So oft der Wunsch nach einer Belebung der Naturfreundestraße in der Vergangenheit geäußert wurde – die ISEK-Ergebnisse waren hierfür nur das jüngste Beispiel –, die Mittel der Gemeinde sind zumindest in Bezug auf den Einzelhandel begrenzt. Weil sie auch andere Ziele verfolgt – Wohnraum schaffen, Mieten durch mehr Angebot senken – akzeptiert sie in der Naturfreundestraße den Wandel zur Wohnstraße. Ob sie ihn aufhalten könnte, ist ohnehin fraglich. Daran dürfte auch ISEK wenig ändern.