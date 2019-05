Neue Anlaufstelle für tierische Patienten: Tierklinik Schliersee will nach Hausham ziehen

Bald Geschichte: Nach einem Umbau soll in das alte Pförtnerhaus in der Haushamer Brentenstraße eine Tierklinik einziehen.

Altes Pförtnerhaus soll umgebaut werden

von Tamara Scheid

Die Tierklinik Schliersee will sich vergrößern – und hat dazu einen geeigneten Platz in Hausham gefunden: das alte Pförtnerhaus in der Brentenstraße. Zunächst steht ein Umbau an.