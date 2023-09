Neue Drehleiter der Feuerwehr Hausham im Dienst: So liefen die ersten Einsätze

Von: Sebastian Grauvogl

Intensiv geübt haben die Haushamer Feuerwehrleute mit ihrer neuen Drehleiter. Elf von ihnen dürfen sich nun Drehleitermaschinisten nennen. © FFW HAUSHAM

„DLAK 23/12 meldet sich zum Dienst“: Diese freudige Mitteilung machte die Feuerwehr Hausham nach ihrer Alarmübung Ende Juli. So sind die ersten Einsätze der neuen Drehleiter gelaufen.

Hausham – „DLAK 23/12 meldet sich zum Dienst“: Diese freudige Mitteilung machte die Freiwillige Feuerwehr Hausham nach ihrer Alarmübung Ende Juli. Bei einem simulierten Zimmerbrand galt es, mit der neuen Drehleiter mehrere Personen von Balkonen zu retten. Der letzte Testlauf für das Mitte Mai geweihte Fahrzeug und die dafür geschulten Einsatzkräfte verlief erfolgreich, sodass der 15 Tonnen schwere und rund 750 000 Euro teure Koloss am Ende des Tages auf den Status 2 „Einsatzbereit auf Wache“ wechselte.

Da blieb es jedoch nicht lange stehen. Wie Kommandant Marcus Kober berichtet, war das Drehleiterfahrzeug in den vergangenen Wochen bereits wiederholt im Einsatz. Bis dato allerdings nur bei Patientenrettungen aus oberen Stockwerken und noch nicht bei einem Brand. Doch Kober ist guter Dinge, dass auch hier alles so reibungslos ablaufen wird wie bei der Übung.

Intensive Schulungen für neues Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr Hausham

Elf Haushamer Feuerwehrleute haben sich bereits zum Drehleitermaschinisten ausbilden lassen. Nach einer einwöchigen Intensivschulung beim Hersteller folgten noch etliche abendliche Erprobungsfahrten im Ort. Hier übten die Einsatzkräfte an verschiedenen Privathäusern, wie sich das „Anleitern“ in der Praxis bewerkstelligen lässt. Die Kooperationsbereitschaft der Bevölkerung sei groß gewesen, teilt der Kommandant dankbar mit. Den Haushamern sei bewusst, dass ihnen die Drehleiter im Brandfall vielleicht sogar das Leben retten kann.

Dass diese eine wichtige Verstärkung für die Rettungskette im Schlierach-/Leitzachtal darstellt, zeigte sich in den vergangenen Wochen wiederholt. Während bislang die Feuerwehr Miesbach mit ihrer Drehleiter das gesamte Schlierach-/Leitzachtal abdecken musste, übernehmen nun die Haushamer den Bereich bis Bayrischzell sowie rüber bis nach Fischbachau. Das nördliche Leitzachtal in etwa bis zum Café Winklstüberl bleibt laut Kober in Miesbacher Hand. „Da sind sie schneller als wir.“

Feuerwehr Hausham sieht sich für steigende Einsatzzahlen gut gerüstet

Dass durch die neue Drehleiter auch die Einsatzzahlen für die Haushamer steigen werden, bereitet dem Kommandant keine Sorgen. Die Personalstärke und Motivation in der Truppe sei so groß, „dass wir das gut bewerkstelligen können“. Zudem hätten sich bereits neun weitere Feuerwehrleute für eine Weiterbildung zum Drehleitermaschinisten entschieden. „Diese große Eigeninitiative macht mich schon stolz“, bekennt Kober.

Froh ist er ferner, dass er sich auch auf die Technik verlassen kann. Bis jetzt habe das neue Fahrzeug keinerlei Probleme bereitet, betont der Kommandant. Einzig im Alarmierungsplan der Integrierten Leitstelle habe es anfangs für Verwirrung gesorgt. So seien zu einem B3-Alarm („Brand Zimmer, Person in Gefahr“) kurz nach Indienststellung versehentlich die Haushamer und die Miesbacher Drehleiter gleichzeitig zum Einsatzort gerufen worden, berichtet Kober schmunzelnd. Ums Anleitern mussten sich die Truppen aber nicht streiten, denn wie sich schnell herausstellte, war die verrauchte Wohnung leer.

