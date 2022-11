Neue Hunte für Hausham: Lkw liefert Bergwerksgeräte aus Österreich an

Von: Sebastian Grauvogl

Acht der Wagen haben (Foto oben v.l.) Bürgermeister Jens Zangenfeind, Jörn Hermsen und Herbert Scholl vom Interessenkreis Bergbaumuseum nun aus Österreich geholt. © Privat

Man hätte vermuten können, das Bergwerk sperrt wieder auf: Acht Hunte und sogar ein paar alte Schienen sind kürzlich per Lkw in Hausham angekommen. Und das hat seinen Grund.

Hausham – In Reih und Glied standen sie im Sommer 1966 vor dem Direktionsgebäude des gerade geschlossenen Haushamer Bergwerks. Hunderte Hunte, mit denen die Grubenarbeiter Tag für Tag die abgebaute Pechkohle durch die Stollen transportierten, waren quasi von heute auf morgen nutzlos geworden. Ihr Schicksal: Verkauf oder Verschrottung. So kam es, dass die schweren Wagen mittlerweile zu einer echten Rarität in Hausham geworden sind. Jetzt aber haben die wenigen verbliebenen Exemplare, die beispielsweise als stumme Zeitzeugen an den Ortseingängen an die Bergwerkszeit erinnern, wieder Gesellschaft erhalten.

Acht Hunte holten drei Vertreter des Interessenkreises Bergbaumuseum Hausham – Wolfgang Bloch, Herbert Scholl und Jörn Hermsen – zusammen mit Bürgermeister Jens Zangenfeind und Bauhofleiter Christian Freiwang von einem aufgelassenen Bergwerk in Österreich nach Hausham. Wer jetzt an eine spontane Wiederbelebung der Kohleförderung im Ort denkt, liegt falsch. Denn die Waggons werden nicht mehr in den aktiven Dienst gestellt, sondern sollen quasi ein Grundstock für das geplante neue Museum im Umfeld des Förderturms dienen. Damit sie auch realistisch präsentiert werden können, haben die Teilnehmer der Exkursion gleich noch ein paar alte Schienen mitgebracht.

Genauer Ort wird nicht verraten - aus Sicherheitsgründen

Wo genau in Österreich sich die stillgelegte Grube befindet, wollen die Beteiligten nicht öffentlich kommunizieren. Zu groß ist die Sorge, dass selbst ernannte Abenteurer versuchen könnten, in die Stollen zu gelangen und sich so in Gefahr zu begeben. Die Haushamer Gruppe jedoch kam dank ihrer guten Beziehung zu den dortigen Verantwortlichen in den Genuss einer privaten Führung. In einem Teil des Bergwerks, der von Mitte des 19. bis Ende des 20. Jahrhunderts zum Abbau von Dolomitgestein genutzt wurde, wie Wolfgang Bloch berichtet.

Hunderte Hunte warteten nach der Schließung des Haushamer Bergwerks 1966 vor dem Direktionsgebäude auf ihren Abtransport. © Privat

Nicht nur die Mitglieder des Interessenkreises waren beeindruckt von den Einblicken unter Tage. Auch der Bürgermeister erzählt von einem respekteinflößenden Erlebnis. Genau wie früher in Hausham hätten auch hier Menschen schwer und hart gearbeitet und so zum Wohlstand ihrer Region beigetragen. Von Bergleuten gelebte Grundwerte wie der Geist des Zusammenhalts untereinander seien bis heute ein Vorbild für die Gesellschaft.

Gemeinde plant weiter mit neuem Museum

Umso wichtiger ist Zangenfeind, dieses Erbe auch in Hausham angemessen zu bewahren. Und so dürfen die Bergwerksfreunde den Hunt-Transport durchaus als Zeichen werten, wie ernst es der Gemeinde mit einem neuen Museum ist. Dennoch: Konkreter zu werden, fällt dem Bürgermeister weiterhin schwer. „Wir stehen nach wie vor in Vertragsverhandlungen mit mehreren Eigentümern im Bereich des Förderturms“, sagt Zangenfeind. Die Gemeinde habe es sich zum Ziel gesetzt, bis Jahresende Eckpfeiler zu vereinbaren, in welche Richtung das Projekt steuern soll. Auch wenn es nach außen manchmal anders aussehen möge: „Wir stecken viel Herzblut rein und sind guter Dinge, dass am Ende des Tages auch etwas Gutes dabei herauskommt.“

Zumindest so viel sichert der Rathauschef zu: Einen Standort weit ab vom Förderturm könne er sich derzeit nicht vorstellen. „Da gehört das Bergbaumuseum einfach hin. Egal ob drin oder drumherum.“ Letztlich seien ja auch unter Tage selbst oft ein langer Atem und viel Geduld notwendig gewesen: „Man muss eben so manche harte Schicht durchbohren, um ans Ziel zu kommen.“

