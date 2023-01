Neue Mehrfamilienhäuser in Hausham: Krankenhaus sichert sich 34 Wohnungen

Von: Jonas Napiletzki

Nicht mehr lange sichtbar: die Baugrube für die Tiefgarage auf dem Gelände des alten Rathauses. 2024 sollen darüber sechs Mehrfamilienhäuser stehen. © Thomas Plettenberg

Auf dem Gelände des alten Rathauses in Hausham entstehen sechs Mehrfamilienhäuser. Nun ist bekannt, dass in zwei Häusern Personalwohnraum fürs Krankenhaus entsteht.

Hausham – Vom „puren Wohnvergnügen“, das die Schlierach GmbH auf dem Areal des alten Rathauses in Hausham verspricht, ist freilich noch nichts zu sehen – die Bauarbeiter sind mit der Tiefgarage beschäftigt. Projektentwicklerin Eva-Maria Klappauf ist aber zuversichtlich, dass der Bezugstermin der sechs neuen Mehrfamilienhäuser im Jahr 2024 funktioniert. „Es ist zögerlich gestartet, aber jetzt geht’s los“, kündigte sie im Gemeinderat in Hausham an. Auch weitere Neuigkeiten brachte Klappauf in die Sitzung mit.

Fußgänger-Querung

Die Unterführung an der B 307 etwa sollte längst in Betrieb sein – es gab aber Verzögerungen. Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) wies in der Sitzung darauf hin, dass nicht alles so durchgeführt worden sei wie geplant. Nun versprach die Projektentwicklerin eine Öffnung der Rampe bis zum gestrigen Mittwoch. Vorerst müssen die Nutzer allerdings auf etwas Komfort verzichten. Denn: Die „mangelfreie Übergabe“ finde erst im März oder April statt, je nach Witterung. Für die Asphaltierung müsse die Rampe dann noch einmal für rund zwei Wochen geschlossen werden.

Mietwohnraum

Von den insgesamt sechs Mehrfamilienhäusern werden zwei Häuser mit elf und zwölf Wohneinheiten an Bürger mit Einkommensorientierter Förderung vermietet (wir berichteten). Anfragen gibt die Gemeinde an die Schlierach GmbH weiter, die Vergabe steht noch aus. Die Nachfrage sei aber groß, heißt es aus dem Rathaus.

Weitere zwei Häuser mit je 14 Wohnungen werden auf dem freien Mietmarkt vergeben. „Wir haben knapp 100 Interessenten für die 28 Wohnungen“, berichtete Petra Haberl von der Schlierach Gmbh im Gemeinderat. Auf Nachfrage von Peter Wagner (SPD) erklärte Haberl: „Die Mehrzahl der Interessenten ist aus der Gegend.“ Viele kämen aus Hausham selbst – oft Hausbesitzer, die sich im Alter verkleinern, aber trotzdem in der Gemeinde bleiben wollen.

Personalwohnungen

Wie berichtet, wird ein Arbeitgeber die verbliebenen zwei Häuser komplett mieten, um Personalwohnraum zur Verfügung zu stellen. Dafür war sogar eigens die Zahl der Wohnungen durch eine Verkleinerung der Einheiten erhöht worden. Bisher war der Name des Mieters zurückgehalten worden. Nun sagte Klappauf, es handle sich ums Krankenhaus Agatharied.

Melanie Speicher, Sprecherin des Krankenhauses, spricht auf Nachfrage von einem „hart umkämpften Fachkräftemarkt“. Bezahlbarer Wohnraum sei ein „ganz entscheidender Faktor“ für die Personalgewinnung und -bindung. Im August 2022 habe der Verwaltungsrat deshalb beschlossen, langfristige Mietverträge über mindestens fünf Jahre für insgesamt 34 Wohnungen zu schließen.

Profitieren sollen von den 1300 Mitarbeitern vor allem besonders knappe Berufsgruppen. Priorität hätten auch Pflegekräfte aus dem Ausland, die „rasch übergangsweise eine Bleibe benötigen“. Mit den neuen Häusern verfüge die Einrichtung über rund 110 Personal-Mietwohnungen. „Mit der Fertigstellung der neugebauten Gebäude durch den Landkreis wird nicht vor 2026 zu rechnen sein“, sagt Speicher. Dieses Vorhaben ist oberhalb der Einrichtung geplant. Auch Zangenfeind lobte die nun gesicherte Überbrückung: „Das ist Gold wert.“

