Neue Schindeln für St. Agatha: Kirche Agatharied wird umfangreich saniert

Die Agatharieder Pfarrkirche St. Agatha erhält eine Rundum-Kur für rund eine Million Euro. Herzstück der Sanierungsmaßnahme ist das neue Schindeldach.

Agatharied – Jede einzelne Schindel ist mit Erinnerung verbunden. Genau 41 Jahre ist es her, dass Vinzenz Bachmann als Lehrling mit seinem Vater auf dem Dach der Agatharieder Kirche kniete und die kleinen Holzplatten festnagelte. Jetzt ist Bachmann, mittlerweile selbst Chef des 1891 gegründeten Zimmereibetriebs aus der Nähe von Schleching im Chiemgau, zurück in Agatharied. Sein Auftrag ist der gleiche wie 1979: das Dach von Kirche und Turm neu eindecken. Nicht, weil er damals nicht sauber gearbeitet hat, sondern, weil Wind und Wetter den Schindeln stark zugesetzt haben.

Damit es St. Agatha nicht nass eingeht, hat das Erzbischöfliche Ordinariat eine umfangreiche Sanierung der um 1505 erbauten und 1982/83 letztmals renovierten Kirche in Auftrag gegeben. Das Großprojekt mit einem Kostenrahmen von rund einer Million Euro läuft seit Anfang August parallel zum normalen Gottesdienstbetrieb und soll im Frühjahr 2021 abgeschlossen werden, berichtet Bianca Kölbl vom Münchner Beratungsunternehmen Ernst & Young, das mit der Projektleitung beauftragt wurde. Der Eigenanteil des Pfarrverbands belaufe sich dabei wie bei solchen Vorhaben üblich auf 15 Prozent. In Agatharied sei obendrein das ehrenamtliche Engagement vorbildlich, lobt Kölbl. „Da helfen alle zusammen.“

Restaurierungsarbeiten auch im Innenbereich

Die Baumaßnahme beschränkt sich nicht nur auf das Dach, erklärt Kölbl. Auch schadhafte Stellen an den Außenwänden werden frisch verputzt und gestrichen. Im Innenraum steht eine aufwendige Reinigung an, unter anderem vom wertvollen Holzaltar aus dem Jahr 1649. Mehrere Besprechungen mit Kunstexperten hätten ergeben, dass eine klassische Säuberung in Handarbeit mit Wasser und Schwamm die schonendste Vorgehensweise sei, berichtet Kölbl. Dies sei aber auch mit dem meisten Zeitaufwand verbunden. Ebenso die Auffrischung der Farben, die darauf spezialisierte Kirchenrestauratoren übernehmen werden.

Ausgewiesene Experten sind auch auf dem Dach unterwegs. „Es gibt nicht mehr viele Kirchen, die komplett mit Holzschindeln eingedeckt sind“, betont Kölbl. Die Firma Bachmann hat damit aber jede Menge Erfahrung, erklärt der Chef. So habe man seinerzeit auch die beiden Schlierseer Gotteshäuser eingedeckt.

Neue Schindeln sollen länger halten

Üblicherweise würden die Schindeln so viele Jahre halten, wie die Dachneigung in Prozent ist, sagt Bachmann. Im Fall von St. Agatha wären dies also 57 Grad und damit 57 Jahre. Warum sie hier nun schon nach 41 Jahren ausgetauscht werden müssen, darüber kann der Zimmerermeister nur mutmaßen. Seine Theorie: Die 1979 eingesetzten Schindeln aus kanadischem Zedernholz seien gesägt gewesen. „Da werden verhältnismäßig viele Fasern aufgerissen“, erklärt Bachmann. Die nun verwendeten Lärchenholzschindeln seien hingegen gespalten und damit widerstandsfähiger.

Auf den 500 Quadratmetern Dachfläche des Kirchenschiffs und den 125 Quadratmetern am Turmspitz verarbeiten die Zimmerer insgesamt rund 31 250 Schindeln und ganze 125 000 Nägel, berichtet Bachmann. Ein Drittel ist bereits fertig eingedeckt, im Oktober soll das gesamte Dach in neuem Glanz erstrahlen. Trotz des großen Aufwands habe man sich ganz bewusst um den Auftrag beworben. „Das ist schon eine sehr emotionale Sache für mich“, sagt der Zimmerermeister.

sg