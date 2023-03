Neue Spitze nach 45 Jahren: Bürgermeister leitet Musikschulverein

Neuwahl bei Hauptversammlung

Provokant formuliert könnte man titeln: „Gemeinde Hausham übernimmt Musikschule.“ Zumindest was das neue Führungspersonal anbelangt, trifft diese überspitzte Aussage durchaus zu.

Hausham –Die beiden Männer, die den bisherigen Vorsitzenden des Trägervereins der staatlichen Musikschule Schlierach-Leitzachtal Heiner Oberhorner (71) und Kassier Udo Konrad (76) nach jeweils mehr als 45 Jahren im Amt abgelöst haben, arbeiten in verantwortlichen Positionen im Haushamer Rathaus: Bürgermeister Jens Zangenfeind und Kämmerer Martin Reisberger. Beide wurden bei der coronabedingt verspätet nachgeholten Hauptversammlung einstimmig in ihre neuen Ehrenämter gewählt.

Für Oberhorner ein „Glücksgriff“. Seit er über seinen auch altersbedingten Abschied vom Vorsitz der Musikschule nachdenke, seien Zangenfeind und Reisberger seine „absoluten Wunschkandidaten“ gewesen, erklärt der 71-Jährige, der als selbstständiger Handelsvertreter für Musikinstrumente zusammen mit Konrad und seiner vor sechs Jahren verstorbenen Frau Elisabeth die Musikschule Schlierach-Leitzachtal zu ihrer heutigen Bedeutung geführt hat. Zangenfeind sei seit Jahren ein Fürsprecher der Schule und habe sich besonders während der nach dem Ausstieg der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee als Förderer angespannten Finanzlage politisch für eine stärkere Unterstützung durch die Gemeinden stark gemacht. „Herr Zangenfeind hat politischen Einfluss und sein Wort hat Gewicht“, betont Oberhorner. Dass eine Musikschule von einem Politiker an der Spitze profitieren könne, zeige auch das Pendant im Tegernseer Tal, dessen Vorsitz bekanntlich der Kreuther Rathauschef Josef Bierschneider bekleidet.

Bürgermeister eigentlich nicht auf der Suche nach Ehrenämtern

Zangenfeind selbst schickt launig voraus, „dass ich nicht grundsätzlich auf der Suche nach neuen Vorstandsposten in Vereinen bin“. Er habe an sich den Anspruch, dass er das, was er mache, auch „richtig, gut und engagiert“ angehe. Genau das habe er aber bei der Musikschule vor, versichert der Vize-Landrat.

Deren Zukunft sei ihm „äußerst wichtig“. Menschen jeden Alters sollten – unabhängig vom finanziellen Hintergrund – die Möglichkeit haben, zu musizieren. „Musik ist Kunst, regt zur Kreativität an und ist einfach schön“, schwärmt der Bürgermeister. Die Musikschule Schlierach-Leitzachtal sorge seit Jahrzehnten dafür, dass dies für alle zugänglich sei. Es sei ihm eine Ehre, betont Zangenfeind, „künftig einen Beitrag für diese Einrichtung zu leisten“. Dass sich auch sein Kämmerer dafür engagiere, sei keine Anordnung, fügt Zangenfeind schmunzelnd an. „Er hat es ganz freiwillig und gerne gemacht.“

Kämmerer hatte selbst jahrelang Musikunterricht

Reisberger bestätigt dies vollumfänglich. „Die Förderung der Kinder und Jugendlichen im musikalischen Bereich ist eine der wichtigsten Aufgaben im Erziehungsbereich“, erklärt Reisberger seine Motivation. Die komme auch daher, dass er selbst ein Kind der Musikschule Schlierach-Leitzachtal sei. Angefangen habe alles mit dem Blockflötenunterricht in der ersten Klasse, dann sei das Akkordeon und ein bisschen Klavier hinzugekommen. Umso dankbarer sei er nun, so Reisberger, als Kämmerer der Schule etwas zurückgeben zu können. Denn nur wenn leistungsfähige Kommunen die Musikschule fördern und unterstützen würden, könne diese weiterhin ihre wichtigen Aufgaben übernehmen.

Auch Oberhorner ist froh und dankbar, dass sich nach Banker Udo Konrad mit Reisberger erneut ein ausgewiesener Finanzfachmann fürs Amt des Kassiers gefunden hat. Mit ihren derzeit 924 Schülerinnen und Schülern im Alter von zwei bis über 80 Jahren sowie 25 Lehrern habe die Musikschule Dimensionen eines mittelständischen Unternehmens erreicht. Dass sie nun nicht nur ihren Sitz, sondern auch noch ihre wichtigsten Köpfe in Hausham habe, knüpfe letztlich an die Gründungszeit an, so Oberhorner. So sei ihre Existenz nicht zuletzt vor allem dem früheren Bürgermeister Anton Weilmaier zu verdanken.

