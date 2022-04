Neue Toilette am Volksfestplatz Hausham: Bauhof erhält den Zuschlag

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Soll durch einen Neubau ersetzt werden: die öffentliche WC-Anlage auf dem Haushamer Volksfestplatz. © Thomas Plettenberg

Öffentliche Toiletten scheinen im Gemeinderat Hausham eine Art Reizthema zu sein. Entsprechend heftig fiel nun der Schlagabtausch zum geplanten Neubau auf dem Volksfestplatz aus.

Hausham – Am generellen Bedarf einer neuen Toilettenanlage auf dem Volksfestplatz zweifelte niemand im Haushamer Gemeinderat. Dieser sei das gesamte Jahr über gut frequentiert, berichtete Bürgermeister Jens Zangenfeind. Als Startpunkt für Wanderungen und Fahrradtouren, aber auch durch den angrenzenden Spielplatz an der Schlierach. Dieser dürfte durch das geplante Neubaugebiet am Huberspitz noch mehr Zulauf erfahren, so Zangenfeind. Die WC-Nachfrage könne auch der Wirt des benachbarten Alpengasthof Glück Auf bestätigen. „Bis zu 20 Leute pro Tag fragen nach, ob sie bei ihm auf’s Klo gehen können.“

Wie berichtet, sind die bestehenden Toiletten auf dem Volksfestplatz in einem derart maroden Zustand, dass eine Sanierung keinen Sinn mehr hat. Also machte sich die Gemeinde an die Planung eines Neubaus. Im Gemeinderat stellte der Rathauschef nun zwei Varianten vor: eine von einer Fachfirma errichtete vollautomatische Anlage, wie sie am Bahnhof entstehen soll, und eine Eigenkonstruktion des gemeindlichen Bauhofs.

Zangenfeind machte kein Geheimnis daraus, dass ihm letzteres besser gefallen würde. Als stärkstes Argument nannte er die Kosten. Bei einer Fremdvergabe würde eine einzige WC-Zelle mit 70 000 Euro zu Buche schlagen. Dies sei aber für den Volksfestplatz viel zu klein dimensioniert. Sollte der Bauhof anpacken, sei man (Arbeitskosten eingerechnet) mit 46 500 Euro dabei, wobei hier bereits ein Zuschuss zum Material in Höhe von 60 Prozent durch die Städtebauförderung abgezogen sei. In dem in L-Form gezeichneten Gebäude wärenfür Männer, Frauen und Menschen mit Behinderung jeweils eigene Bereiche mit gleich mehreren WCs und Waschbecken vorgesehen. Um Vandalismus vorzubeugen, schlug Zangenfeind vor, die Anlage näher am Spielplatz zu platzieren, von wo aus auch der Eingang gut einsehbar wäre. Der Bauhof traue sich das Projekt zu und rechne mit einer Bauzeit von drei Monaten.

Gemeinderäte kritisieren Bauhof-Plan als überdimensioniert

Etliche Gemeinderäte konnten die Begeisterung des Bürgermeisters nicht recht nachvollziehen. Der Bauhof-Plan sei viel zu groß dimensioniert, kritisierte Georg Eham (Parteilos). Ein paar Spitzentage im Jahr würden keinesfalls den Aufwand rechtfertigen. Eham plädierte daher für die vollautomatische Variante, zumal diese auch selbstreinigend und damit wartungsärmer sei. Zudem bat er die Verwaltung, auch hierfür einen Zuschuss über die Städtebauförderung zu prüfen. Sollte diese hier in gleicher Weise zur Anwendung kommen, sei eine einfache Unisex-Toilette wie die für den Bahnhof vorgesehene mit 24 000 Euro sogar deutlich günstiger. Auch Thomas Leidgschwendner (CSU) plädierte für eine Fremdvergabe. „Hier im Saal sitzen bei Veranstaltungen auch mal 500 Leute, die essen und trinken. Und die kommen auch mit den paar Klos zu recht.“

Lesen Sie auch: Hausham hübscht Bahnhofsumfeld weiter auf

Vor einer zusätzlichen Belastung des Bauhofs warnte Michael Ertl (SPD). „Ihr macht eine super Arbeit, aber ihr seid woanders besser eingesetzt“, sagte Ertl zu Bauhofleiter Christian Freiwang. Es gebe noch etliche andere Projekte, die immer wieder verschoben worden seien. Thomas Danzer (SPD) fragte, wieso man nicht einfach die vorhandenen WCs im Vorraum des Glück Auf-Saal öffentlich zugänglich machen könne.

Mehrheit am Ende für Vergabe an Bauhof

Zangenfeind verneinte dies. Dies könne man dem Pächter des Alpengasthofs nicht einfach aufs Auge drücken. Er stehe weiterhin hinter der Bauhof-Variante, betonte der Rathauschef. Dieser würde während der Bauphase selbstverständlich nicht seine Pflichtaufgaben vernachlässigen. Auch Dritte Bürgermeisterin Ria Röpfl (FWG) und Willi Halletz (Grüne) sprachen sich für die größere Lösung aus. Die knappe Mehrheit der Gemeinderäte (Ergebnis 10:9) tat letztlich das, was ein „hin- und hergerissener“ Erich Kogler (FWG) für sich beschlossen hatte: „Ich verlasse mich hier auf die Einschätzung des Bauhofs.“

sg