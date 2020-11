Neuer Glanz für alte Kugel von St. Agatha

Im Zuge der Renovierung der St. Agatha Kirche in Agatharied montierten Dachdecker die frisch vergoldete Turmkugel mit Kreuz. Im Frühjahr 2021 soll die Sanierung abgeschlossen sein.

Agatharied – „Ein so bedeutendes Ereignis kann man nicht ohne einen Segen vorbeistreifen lassen“, sagte Dekan Michael Mannhardt gestern über seinen Einsatz an der restaurierten Kirchturmkugel auf der Spitze von St. Agatha in Agatharied. Die Kraxelei auf das Gerüst hatte ihm Schwindelfreiheit abverlangt. Noch härter sei der Einsatz aber für die Dachdecker gewesen, die die rund 100 Kilo schwere Kugel in knapp 50 Metern Höhe auf den Turm setzten. „Die Arbeiter mussten die Kugel die letzten Meter hochstemmen“, berichtete der Pfarrer. „Gott sei Dank ist auf der Baustelle bisher alles gut gegangen.“

Renovierung soll im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein

Die neu vergoldete Turmspitze mit Wetterfahne und Kreuz ist Teil der Kirchenrenovierung, die im Frühjahr nächsten Jahres abgeschlossen sein soll (wir berichteten). Im Innern der Turmspitze befindet sich Mannhardt zufolge ein von ihm geschriebener Brief an die Nachwelt. „Da steht einiges über die aktuellen Geschehnisse drin.“ Auch Geldscheine, Münzen und Fotos hinterlegte der Dekan traditionsgemäß in einer verschlossenen Kapsel in der Kugel. „Nach Montage und Segnung gab es für alle eine Halbe Bier – das musste sein.“

Altäre werden als letztes bearbeitet

Arbeit gibt es jetzt noch an den Uhrzeigern des Turms, an der Außenfassade und im Innern. „Die Altäre werden als letztes bearbeitet“, so Mannhardt. Zeitdruck gebe es aber noch keinen. nap

