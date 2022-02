Neues aus „Entenhausham“: Warum zwei Bronze-Tiere die Diskussion um ein Wasserspiel prägen

Von: Sebastian Grauvogl

Händchen für Entchen: Natalia Grill, im Haushamer Rathaus zuständig fürs Bauamt Technik, kümmert sich federführend um die Zukunft des bronzenen Federviehs. © Thomas Plettenberg

Wasser soll eine zentrale Rolle spielen auf dem neuen Haushamer Bahnhofsvorplatz. Im Gemeinderat ging es nun um eine neue Variante für den geplanten Brunnen - und um zwei Enten.

Hausham – Wo Wasser ist, sind Enten nicht weit. Das galt nun auch für die Brunnendiskussion im Haushamer Gemeinderat. Denn da stand am Ende weniger die neue Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes selbst, sondern vor allem die Platzierung einer bronzenen Entenskulptur im Zentrum.

Zunächst aber erteilte Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) dem mit dem Projekt beauftragten Planer Markus Türk das Wort. Der hatte die vom Gemeinderat in der Dezembersitzung gewünschten Varianten für ein Wasserspiel und einen Trinkwasserspender auf der Freianlage im Haushamer Zentrum dabei. Neben einem klassischen Brunnen aus Granit (einmal mit Becken auf vier Ebenen, einmal als Tisch mit vier Überläufen) präsentierte Türk noch eine gänzlich neue Idee, die ihm aus dem Rathaus zugeleitet worden sei: ein künstlicher Bachlauf, der in die geplanten Sitztreppen auf dem Platz integriert wird.

Planer favorisiert Wasserspiel in Treppen

Der Planer machte kein Geheimnis daraus, dass dies sein Favorit wäre. „Das wäre etwas ganz besonderes, quasi ein Alleinstellungsmerkmal“, schwärmte er. Zumal das Wasserspiel den natürlichen Geländeunterschied des Bahnhofsvorplatzes aufgreife. „Wir hatten richtig Spaß beim Entwickeln dieser Variante“, sagte Türk und malte sich aus, wie Kinder im Sommer ihre Füße in das mit drei bis fünf Zentimetern Tiefe bewusst flach gehaltene Wasser halten oder Papierschiffchen in die Strömung setzen.

In den Wintermonaten, könne man die Stufen als normale Sitzgelegenheit nutzen, führte Türk weiter aus. Da der Brunnen im ausgeschalteten Zustand schnell trocken falle, sei der Reinigungsaufwand durch den Bauhof nicht groß. Und ein bisschen Moos tue der guten Optik keinen Abbruch. Positiv im Gemeinderat kam an, dass die Kosten dieser Variante mit 65 000 Euro gar 7500 Euro günstiger wären als bei der Ausführung als Granitblock mit vier Becken.

Treppe mit Wasserlauf: So könnte der Brunnen am Haushamer Bahnhofsvorplatz aussehen. © Büro NRT

Deutlich mehr Gesprächsbedarf hatten die Ratsmitglieder allerdings beim Trinkbrunnen. Auf Anregung von Elisabeth Leidgschwendner (CSU) hatte Türk hier versucht, die zwei vom Bildhauer Quirin Roth geformten und derzeit eingelagerten Bronzeenten als Skulptur auf einer Granitstele zu integrieren. Das Wasser würde dann auf Knopfdruck aus einer extra Edelstahlsäule sprudeln.

Wohin mit den Enten?

Damit konnte sich Christian Baur (FWG) nicht anfreunden. Der Treppenbrunnen gefalle ihm super, die Enten würden hingegen nicht zu diesem modernen Stil passen. „Dann lieber nur den Trinkbrunnen allein“, schlug Baur vor. „Da bin ich schmerzfrei“, meinte Peter Wagner (SPD), dem es vor allem auf den Wasserspender ankam. Als Radler wisse er, wie dankbar man für so eine Gratis-Erfrischung sein kann. „Die Enten müssen nicht im Zentrum der Planung stehen“, schaltete sich Zangenfeind dazwischen. Taten sie aber doch: Dritte Bürgermeisterin Ria Röpfl (FWG) schlug vor, das bronzene Federvieh in den Wasserlauf auf den Stufen zu integrieren, was sich Türk gut vorstellen konnte. Sicherheitshalber fragte Zangenfeind noch bei der von ihm launig als „Entenbeauftragte“ bezeichneten Ideengeberin Leidgschwendner nach, ob die Tiere auch ohne Säule auskommen könnten. Die winkte schmunzelnd ab. „Zur Not bringen wir sie auch noch woanders unter.“ Vielleicht in einer Grünanlage oder im Garten des geplanten neuen Kinderhauses.

So weit wollte Zangenfeind dann doch nicht gehen. Es wäre schon schön, wenn die Enten auf dem Bahnhofsvorplatz eine Heimat finden würden. Schließlich habe ihr Erschaffer auch eine Skulptur für Haushams Partnergemeinde Levico geschaffen. „Da hätten wir also eine schöne Verbindung.“

Eine Entscheidung in Sachen Brunnen (und Enten) fiel in der Sitzung nicht mehr. Demnächst werde man aber eine Beschlussvorlage ausarbeiten, kündigte Zangenfeind an. Der Trinkwasserbrunnen als solches stand für ihn aber nicht mehr in Frage. „Wir graben eh alles um und bekommen auch noch 60 Prozent Förderung.“ Dies sollte man auch nutzen. Bleibt also nur noch offen, ob es letztlich auch für die Enten heißt: Ente gut, alles gut.

