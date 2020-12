Neugestaltung des Haushamer Bahnhofsplatzes: Landschaftsarchitekt stellt Ziele vor

Der Haushamer Bahnhofsvorplatz soll eine neue Aufenthaltsqualität bekommen. Dafür hat die Gemeinde einen Landschaftsarchitekten beauftragt. Der stellte jetzt die Ziele vor.

Hausham – Markus Türk sparte nicht mit Lob. Eine „tolle Raumbildung“ attestierte der Landschaftsarchitekt dem Haushamer Bahnhofsvorplatz. Seine Lage an einem zentralen Knotenpunkt sei „städtebaulich hervorragend“. Das vorläufige Fazit des Experten: „Da kann man viel draus machen.“ Was genau, das will Türk mit seinen Kollegen vom Landshuter Büro NRT zusammen mit den Gemeinderäten, vor allem aber auch mit den Bürgern, in den kommenden Monaten entwickeln.

In der Gemeinderatssitzung stellte Türk nun die Ziele für die Neugestaltung des 740 Quadratmeter großen Platzes und einen ersten Zeitplan vor. Wie berichtet, ist das Projekt ein Teil des Integrierten Ortsentwicklungskonzepts (ISEK), das gerade erstellt wird. Unter anderem aus einer ersten Bürgerbefragung speisen sich auch die Vorgaben, die das Büro NRT über die Ausschreibung bekommen hat.

Der größte Eingriff wird sich laut Türk am Boden abspielen. Weil der Vorplatz von der Apotheke und Bank bis zur Straße um mehr als einen Meter abfällt, besteht er aktuell aus etlichen Treppenstufen und Rampen. Unpraktisch und nicht barrierefrei, fand Türk. Auch, weil mangels größerer ebener Flächen Veranstaltungen immer mit Aufwand verbunden seien. Als Lösung empfahl der Experte wenige, dafür aber größere Stufen.

Der bestehende Brunnen sei ebenfalls „nicht so der Hit“, meinte Türk und schlug vor, bei einer Aufwertung das Wasser besser hervorzuheben. Auf den neuesten Stand gebracht werden müsse ferner die Beleuchtung des Bahnhofsvorplatzes. Mehr Sitzgelegenheiten und eine weitere Begrünung könne die Aufenthaltsqualität erhöhen. Auf jeden Fall erhalten bleiben soll der Maibaum, betonte Türk. Eine Anlieferzone und eventuell Kurzzeitparkplätze für Apotheke und Bank seien angedacht.

Bürger sollen in Neugestaltung einbezogen werden

Rund 500 000 Euro veranschlagte Türk in einer ersten Kostenschätzung für die Maßnahme. Im Januar werde das Büro in die Vorplanung einsteigen, in der Märzsitzung sollen Gemeinderat und Bürger den ersten Entwurf zu sehen bekommen. Wenn man den Förderantrag im Mai stelle, könnte man bei einem Baubeginn im März 2022 und mit einer Fertigstellung im Juli 2022 rechnen. Der mit vielen Bürgern besetzte ISEK-Steuerkreis werde als „Qualitätsgremium“ ins gesamte Verfahren einbezogen, betonte Türk.

Im Gemeinderat kam das Projekt gut an. Hubert Lacrouts (CSU) mahnte aber an, sich Zeit zu lassen mit der Planung. „Wir sollten nichts überstürzen.“ Wichtig war ihm, die im Zuge der Verlegung des Bahnübergangs vorgesehene Abstufung der Miesbacher Straße von der Bundes- zur Ortsstraße einzubeziehen. Wie berichtet, gewinnt die Gemeinde damit mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Lacrouts regte an, den Bahnhofsvorplatz und die Straße gemeinsam zu betrachten.

Bahnhofsvorplatz soll in Straße „hineinwachsen“

„Wir denken nie nur bis an die Grundstücksgrenzen“, betonte Türk. Vielmehr hoffe man, dass die Neugestaltung des Platzes bei möglichen weiteren Maßnahmen an der Straße und den umliegenden Gebäuden aufgegriffen werde. „Wir setzen auf Ansteckung“, ergänzte Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG). Vorschläge für die Straße wurden im Gemeinderat genannt. Peter Wagner (SPD) erinnerte an die Idee, eine Einbahnregelung für die angrenzende Alte Tegernseer Straße auszuweisen, Willi Halletz (Grüne) wünschte sich Tempo 30 auf der Miesbacher Straße. Zangenfeind bat, die Fertigstellung des beauftragten Verkehrsgutachtens abzuwarten.

Große Hoffnung in die geplante Veranstaltungsfläche auf dem neuen Bahnhofsvorplatz setzt indes Christian Baur (FWG). Der Vorsitzende des Haushamer Gewerbevereins könnte sich vorstellen, hier künftig auch die Sinnsationen oder den Christkindlmarkt abzuhalten. So sei es langfristig sicher besser, eine gemeindeeigene Alternative zum Kirchplatz zu schaffen. „Unser jetziger Pfarrer unterstützt uns bei Events zum Glück sehr, aber es war auch schon mal anders.“

Alle Anregungen würden aufgenommen, versprach der Rathauschef. Bereits jetzt sei klar, wie viel Potenzial der Bahnhofsvorplatz als „echte Ortsmitte“ habe. „Da muss man die Leute nicht erst hinlocken“, meinte Zangenfeind. „Die halten sich schon jetzt gerne da auf.“

Anregungen und Wünsche

für die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes nimmt die Gemeinde Hausham unter 0 80 26 / 3 90 90 oder per Mail an rathaus@hausham.de entgegen.