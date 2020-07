Die Bavarian Distillers Holding, Mutter von Lantenhammer und Slyrs, steigt bei der Genussschmelzerei Essendorfer ein. Erklärtes Ziel: als Freunde gemeinsam weiter wachsen.

Neuhaus – Aus Prozentzahlen macht Anton Stetter für gewöhnlich kein Geheimnis. Zumindest nicht, wenn es um den Alkoholanteil seiner Whiskys und Obstbrände geht. Wie hoch die Beteiligung der Bavaria Distillers Holding an der Essendorfer Genussschmelzerei GmbH am Ende ausfällt, darüber schweigt sich der Holding-Geschäftsführer aber aus. „Darüber haben wir ehrlich gesagt noch gar nicht gesprochen.“ Und auch Andreas Essendorfer meint schmunzelnd: „Wir sind einfach zwei spontane Menschen.“

Bavarian Distillers steigen bei Essendorfer ein

Ein Schnellschuss war der Einstieg der Destillateure bei den Pesto-, Fruchtaufstrich- und Soßenspezialisten aber keineswegs. Als Freunde, die seit 2015 Geschäftspartner in den Tegernsee Arkaden (Essendorfer beliefert die zur Distillers Holding gehörenden Arkaden) und seit 2016 sogar Nachbarn auf dem Genusscampus in Neuhaus sind, habe man sich in den vergangenen beiden Jahren immer wieder mal über Möglichkeiten einer vertieften Zusammenarbeit unterhalten, berichtet Essendorfer. Dass diese nun ausgerechnet in der Corona-Krise konkret wird, sei kein Zufall, sondern „ein strategisch wertvoller Schachzug“, findet er.

Wie andere Firmen habe man die vergangenen Monate genutzt, bestehende Strukturen zu überdenken und einen notwendigen Transformationsprozess einzuleiten. Finanzieller Druck bestehe dabei aber nicht. Im Gegenteil: Sein Unternehmen habe die vergangenen Monate gut überstanden und befinde sich bereits wieder in der Aufbauphase. Auch Stetter betont, dass das Geld eher eine untergeordnete Rolle spielt. Es gehe ihm nicht darum, einfach nur zu investieren. Vielmehr sei das Ziel, sich gegenseitig beim Ausbau von Vertrieb, Logistik und Administration und so im weiteren Wachstum zu unterstützen. Für Essendorfer, aber auch für Lantenhammer und Slyrs gebe es noch Potenzial im deutschen und österreichischen Markt. „Das wollen wir gemeinsam heben“, sagt Stetter.

Auch wenn beide Unternehmen ihre Produkte in erster Linie weiter im „gehobenen Lebensmitteleinzelhandel“ vermarkten wollen: Die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie der Online-Handel von heute auf morgen eine existenzielle Bedeutung bekommen kann, berichtet Essendorfer. So sei sein Marktgeschäft, das ihn seinerzeit bekannt gemacht habe, durch die staatlichen Auflagen quasi über Nacht komplett weggefallen. „Das ist sehr bitter, weil das tief in der DNA unserer Firma verankert ist“, räumt Essendorfer ein. Trotzdem müsse man gerade in Krisenzeiten die Größe haben, Liebgewonnenes zu überdenken.

Die Kunden müssen sich indes nicht groß umstellen. Bis auf das fehlende „Probieren“ der Gläser auf Märkten bleibt bei Essendorfer nach außen hin alles beim Alten, betont der Chef. Neues könnte sich hingegen in geschmackstechnischer Richtung entwickeln. Derzeit hat die Genussschmelzerei bereits eine Grillsoße und ein Pesto mit Slyrs sowie eine Steaksoße mit Lantenhammer im Programm. „Es könnte gut sein, dass uns da noch weitere Kreationen einfallen“, meint Essendorfer.

Sein Bauchgefühl habe ihn letztlich auch zur Geschäftspartnerschaft mit Stetter bewogen. „Uns verbindet eine langjährige Freundschaft“, sagt er. Die strategische Entscheidung für die Beteiligung verhelfe Essendorfer nun zum Schritt „von der Bundesliga in die Champions League“. Vollmundig kündigt er an: „Wir haben noch Großes vor.“ Stetter sieht sich derweil als „Sparringspartner auf Augenhöhe“ für die benachbarten Genussschmelzer. All das sei nur möglich, weil sich beide Seiten voll vertrauen. Und sich auch mal den Luxus erlauben, ein bisschen herumzuspinnen, fügt Essendorfer augenzwinkernd hinzu. „Der Toni denkt manchmal denselben Schmarrn wie ich.“

