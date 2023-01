Neujahrsempfang in Hausham: Eine Party für die Ortsgemeinschaft

Von: Alexandra Korimorth

Der Neujahrsempfang im Haushamer Rathaus war geprägt von guter Laune. Bürgermeister Jens Zangenfeind (r.) bedankte sich bei allen engagierten Bürgern, darunter auch die Mitglieder der Crachia. © Stefan Schweihofer

Entspannt und launig gestaltete sich der Neujahrsempfang der Gemeinde Hausham. Das Rathaus mit dem offenen Foyer über zwei Etagen erwies sich dabei als ideale Party-Location.

Hausham – Die Atmosphäre war zwanglos: Bei einem Glaserl Prosecco oder auf dem Weg zur Ausgabe der nichtalkoholischen Getränke im Sitzungssaal kamen die Haushamer untereinander aber auch mit Bürgermeister Jens Zangenfeind, den Gemeinderäten, Ehrennadel-Trägern und Vereinsmitgliedern spontan ins Gespräch – allerdings nur bis zum musikalischen Auftakt des Fanfarenzugs der Crachia. Dessen überbordende Akustik war buchstäblich umwerfend, sodass Rathaus-Chef Zangefeind (laut) darüber nachdachte, ob sich solch ein Auftritt nicht routinemäßig als Montags-Wachblasen zum Wochenauftakt in der Kommunalverwaltung eignen würde.

Schon da zeigte sich, dass der Neujahrsempfang in Hausham ein launiger Abend werden würde. Auch wenn man sich mit einer Schweigeminute angemessen der Verstorbenen wie etwa Altbürgermeister Hugo Schreiber erinnerte. Und auch wenn es galt, besondere Verdienste zu würdigen und den engagierten Bürgern zu danken.

Bürgermeister dankt Sternsingern gleich mit zwei Umschlägen

Zangenfeind tat dies bei jedem Einzelnen, den er zu sich ans Rednerpult rief, mit einer kurzen Rede und großer Herzlichkeit. Angefangen beim aktuellen Faschingsprinzenpaar und der Geistlichkeit mit Pfarrer Michael Mannhardt und Pfarrerin Anika Sergel-Kohls bis hin zu den Sternsingern von Hausham und Agatharied, die als immaterielles Weltkulturerbe der UNESO gelten und dieses Jahr über 10.000 Euro durch ihr Engagement erlöst hatten. Ihnen überreichte Zangenfreind gleich zwei Umschläge: „Weil Kämmerer Martin Reisberger heute einen guten Tag hatte“, witzelte der Bürgermeister. Mit dem einen Betrag unterstützt die Gemeinde die Sternsinger-Aktion finanziell, mit dem anderen ließ er allen Sternsingern Kinogutscheine zukommen. Der Bürgermeister verlieh zudem Sternsinger-Koordinator Ernst Fiechter, der auch Jugendbetreuer beim THW ist, die Ehrennadel der Gemeinde Hausham und überreichte sie inklusive gerahmter Urkunde und Geschenk. Ebenso an Peter Salamon für dessen Engagement bei der Feuerwehr Hausham, besonders im Bereich der Notfallseelsorge.

Zangenfeind bricht Lanze für Jugend: „Sie sind unsere Zukunft“

An die Gemeinde gerichtet, sagte Zangenfeind: „Die letzten Jahre haben uns alle sehr gefordert. Wir hatten eine schlimme Pandemie zu bewältigen. In Europa herrscht Krieg. Auch wirtschaftlich treffen uns viele Auswirkungen. Inflation, Preissteigerungen und die Frage, wie’s weitergeht.“ Gerade die Kinder und Jugendlichen hätten viele Einschränkungen erfahren. „Sie brauchen eine Perspektive. Wir müssen mehr zusammenhalten, um ihnen diese zu geben. Sie sind unsere Zukunft und sie brauchen unsere Hilfe und Unterstützung.“ Zangenfeind appellierte an die Haushamer, für Werte wie Toleranz, Verständnis und „Das Leben und leben lassen“ einzustehen. „Die Zukunft liegt in unserer Hand und gemeinsam werden wir unsere Ortsgemeinschaft erhalten.“

Blumen und Präsente für alle engagierten Bürger und Vereine

Bevor der Rathauschef Blumen und Wein-Geschenke an die Sportler Sabrina Zeut, Hans Zenzinger und Kilian Fichtl sowie die alten und neuen Vorstände des Deutschen Amateur Radioclubs, Vertreter des Grünen-Ortsverbands, der Sparte Tischtennis der SG Hausham, des BRK, der Bergwacht, des Trachtenvereins und des Burschenvereins Agatharied, der Schlierachtaler Fingerhakler, des Pfarrgemeinderats Agatharied, des Feuerwehrvereins Haushams, der AWO, des VdK, des Orgelbauvereins und der Freien Wähler überreichte, dankte er dem Team an der Grund- und Mittelschule, den Blaulichtorganisationen, den anderen der insgesamt 80 aktiven Vereine, dem Rathausteam, dem Gemeinderat, seinen Bürgermeister-Stellvertretern und seiner Frau Alexia. Und auch dem Team des Sportstüberls, das für ein üppiges Asia-Buffet zur Rathausparty gesorgt hatte.

ak