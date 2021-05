Nicht nur wegen Corona: Haushamer Schule nimmt Luftreinigungsgeräte in Betrieb

Sie filtern auch bei offenen Fenstern

Im Sommer ist es angenehm, wenn die Fenster im Klassenzimmer auch mal etwas länger offen sind. Überflüssig sind die neuen Luftreinigungsgeräte der Haushamer Schule deshalb aber nicht.

Hausham – Kaum sind die ersten warmen Tage da, verliert das Lüften seinen Schrecken bei den Kindern und Jugendlichen an der Grund- und Mittelschule Hausham. Hatten sie im Winter noch gestöhnt und ihre Jacken angezogen, wenn die C02-Messgeräte wieder zum Öffnen der Fenster anmahnten, lassen sie sich jetzt gern die Frühsommerluft im Klassenzimmer um die Nase wehen, berichtet Rektor Markus Rewitzer. Waren die 30 Luftreinigungsgeräte, die die Schule über die Gemeinde bestellt hat (wir berichteten), am Ende also eine Luftnummer?

Keinesfalls, betont Rewitzer auf Nachfrage unserer Zeitung. Vielmehr würde der Hersteller der mobilen Filteranlagen sogar explizit darauf hinweisen, dass diese nicht das normale Lüften mit Frischluft ersetzen sollen. Sie hätten aber den Vorteil, dass man nicht mehr alle 20 bis 30 Minuten für (auch im Sommer mal unterkühlten) Durchzug sorgen müsse, sondern einfach zwischen den Stunden.

Luftreinigungsgeräte laufen im Automatikmodus

26 der 30 bestellten Geräte hat die Schule bereits erhalten, berichtet der Rektor. „Wir waren zum Glück noch rechtzeitig dran, jetzt gibt es bereits Lieferengpässe.“ Knapp über 30 000 Euro haben die Anlagen gekostet. Die Hälfte davon übernimmt das Kultusministerium, den Rest trägt die Gemeinde. Die Inbetriebnahme sei reibungslos gewesen, erklärt Rewitzer. „Anstecken, einschalten und das Automatikprogramm auswählen.“ Letzteres regelt die Intensität der Luftfilterung nach den von den integrierten Sensoren registrierten Messwerte. Zu hören seien die Geräte selbst auf maximaler Leistung kaum, berichtet der Rektor. Konnten sie coronabedingt zuerst nur die vierten und neunten Klassen ausprobieren, leisten sie nun auch im Wechselunterricht d er ersten bis dritten Jahrgangsstufen ihren Dienst an der Lufthygiene.

Rewitzer geht davon aus, dass sie sich auch nach Corona noch bewähren werden. „Sie filtern ja auch andere Viren und Bakterien und sogar Pollen aus der Luft.“ Ob sich dadurch auch die Krankmeldungen in der Schule dauerhaft reduzieren lassen, müsse man aber noch abwarten. „Aktuell haben ja alle noch ihren Mund-/Nasenschutz auf.“

