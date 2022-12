Nie um sachliche Kritik verlegen: Langjähriger FWG-Vorsitzender in Hausham hört auf

Von: Sebastian Grauvogl

Das neue Führungsteam der Freien Wähler Hausham: (v.l.) Zweite Revisorin Marion Waizmann, Bürgermeister Jens Zangenfeind, Revisorin Marion Bernschneider, Zweite Vorsitzende Carolin Schmid, Vorsitzender Hans Harraßer, Schriftführerin Birgit Weber und Kassier Stefan Lammel. Ex-Vorsitzender Willy Eisenlöffel gratulierte. © STS

Bei der FWG Hausham geht eine Ära zu Ende. Vorsitzender Willy Eisenlöffel hat sein Amt nach 17 Jahren in jüngere Hände gegeben. Hier erzählt er, warum er nie als Bürgermeister kandidiert hat.

Hausham – Auf gute Freunde soll man hören. Und so folgte FWG-Ortsvorsitzender Willy Eisenlöffel einst der Empfehlung des früheren Haushamer Rathauschefs Arnfried Färber, selbst auf eine Kandidatur fürs Bürgermeisteramt zu verzichten. „Er hat gemeint, dafür wäre ich nicht beliebt genug“, sagt Eisenlöffel schmunzelnd.

Wo sich manch anderer eingeschnappt zurückgezogen oder versucht hätte, eilig sein Image aufzupolieren, blieb der heute 64-Jährige seiner Linie treu: Sachlichkeit, Offenheit und Ehrlichkeit im Umgang miteinander seien ihm in seinen 17 Jahren als Ortsvorsitzender der Freien Wähler Hausham stets wichtig gewesen, betont Eisenlöffel. So sei er nun ehrlich zu sich selbst gewesen und habe sich gesagt, dass es Zeit ist, sein Amt in jüngere Hände zu geben.

Nachfolger der „richtige Kandidat“

Das habe er schon bei der Neuwahl vor vier Jahren vorgehabt, berichtet er. Jetzt aber sei endlich der richtige Kandidat da gewesen: Hans Harraßer. Der 38-Jährige hat es nicht nur 2020 im ersten Anlauf in den Gemeinderat geschafft, sondern habe nach seinem Ausscheiden als Feuerwehrvorsitzender auch die nötige Zeit für den Chefposten bei den Freien Wählern mit ihren derzeit 65 Mitgliedern. Dank der neuen Struktur mit Bereichsleitern für einzelne Themenbereiche wie Jugend, Social Media und die Stammtische werde die Arbeit künftig auf mehrere Schultern verteilt. Das Amt des Kassiers, das Altbürgermeister Hugo Schreiber bis zu seinem überraschenden Tod im Oktober dieses Jahres innehatte, übernimmt ab sofort Stefan Lammel,

Besonderer Anlass: Der neue Vorsitzende Hans Harraßer (l.) und sein Vorgänger Willy Eisenlöffel (r.) überreichen Gründungsmitglied Hans-Dieter Gerhardt die Urkunde zur Ehrenmitgliedschaft. © Stefan Schweihofer

Als „sehr gute Lösung“ bezeichnet Eisenlöffel die Wahl seines Nachfolgers. Dass dieses Lob von Herzen kommt, darüber kann sich Harraßer sicher sein. Denn Eisenlöffel hat sich nie um der Beliebtheit willen verbogen. Im Gegenteil: Selbst seine FWG-Mitstreiter verschonte er nicht mit teils harscher Kritik: So warf er etwa dem aktiven Gemeinderat unter Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) in einem Leserbrief im Miesbacher Merkur vor, die beschlossene Verlegung des Bahnübergangs sei „eine der größten verkehrspolitischen Fehlentscheidungen, die jemals in Hausham getroffen wurden“. Da habe es „geblitzt und gedonnert“, beschreibt Eisenlöffel die Folgen seiner Aussage. Das freundschaftliche Verhältnis konnte sie aber nicht trüben. Erst recht nicht, weil der scheidende Ortsvorsitzende die Größe hatte, seine Meinung später gemäß seiner Beobachtungen nach Fertigstellung des Großprojekts zu revidieren und sich in einem weiteren Leserbrief öffentlich für seine damaligen Worte zu entschuldigen.

Nur eine Amtsperiode im Gemeinderat

Eisenlöffel selbst saß nur eine Amtsperiode im Gemeinderat, nämlich von 2009 bis 2014. Bei der Wahl angetreten sei er immer, oft ganz bewusst auf einem hinteren Listenplatz. „Damit mich nur die wählen, die mich wirklich als Person im Gremium haben wollen“, erklärt er. „Leider waren es meist nicht genug.“ Am Ratstisch gesessen wäre er aber schon gern, gibt Eisenlöffel zu. „Da bekommt man viel mehr mit.“ Obwohl er mit der Einführung eines Stammtisches sowie eines Arbeitskreises den Austausch außerhalb des Sitzungssaales förderte, hätten die Mandatsträger hier trotzdem keine vertraulichen weil nicht öffentlich behandelten Inhalte Preis geben dürfen. Umso wertvoller sei es nun, dass der neue Ortsvorsitzende Harraßer aktives Gemeinderatsmitglied sei.

Lesen Sie auch: Freie Wähler Hausham nominieren Jens Zangenfeind als Bürgermeisterkandidat

Eisenlöffel beschloss sein Amt mit einem erfreulichen Ereignis. Zusammen mit Harraßer ernannte er das Gründungsmitglied des Ortsverbands 1985, Hans-Dieter Gerhardt, zum Ehrenmitglied. Als Gerhardt zudem als erster Freier Wähler in der SPD-Hochburg Hausham in den Gemeinderat einzog, habe der damalige Bürgermeister der Sozialdemokraten, Anton Weilmaier, gesagt, „dass es das eigentlich nicht bräuchte“. Die Wähler sahen das anders, weiß Eisenlöffel. „Jetzt stellen wir seit mittlerweile über 40 Jahren durchgehend den Bürgermeister. 27 Jahre davon war Arnfried Färber im Amt. Auch den hätte er gern zum Ehrenmitglied ernannt, berichtet Eisenlöffel, doch Färber habe aus privaten Gründen kurzfristig absagen müssen. Die Auszeichnung werde aber zeitnah nachgeholt, verspricht Eisenlöffel. Ehrensache unter guten Freunden.

